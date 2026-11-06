부산시, 지역 기후테크 기업에 150억 금융 지원…탄소감축 기술 사업화 촉진

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 6일 BNK금융그룹·기술보증기금과 기후테크 금융협약을 체결했다
- 부산 소재 기후테크 중소기업에 150억원 규모 금융을 지원한다
- 이자·보증료·평가료 감면으로 탄소감축 기술사업화를 돕는다
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지원 자금 탄소감축 기술 사업화에 활용
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 BNK금융그룹, 기술보증기금과 손잡고 혁신기술을 보유한 지역 기후테크 기업에 150억 원 규모의 금융을 지원한다.
부산시는 6일 오전 시청 7층 국제의전실에서 BNK금융그룹, 기술보증기금과 '부산시 기후테크 기업 금융비용 지원을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 전재수 부산시장과 빈대인 BNK금융그룹 회장, 권형택 기술보증기금 이사장이 참석했다.
지원 대상은 부산에 본사 또는 주된 사업장을 둔 중소기업 가운데 기술보증기금의 탄소가치평가보증 요건을 충족한 기업이다. 지원 자금은 탄소감축 기술의 사업화와 저탄소 공정 전환에 필요한 운전자금과 시설자금으로 활용된다.
기관별 지원 내용도 나뉜다. 부산시는 대출이자 일부와 온실가스 인벤토리 구축 비용을 지원한다. BNK금융그룹은 우대금리 대출과 보증료 지원을 맡는다. 기술보증기금은 기술평가료를 면제하고 우대 보증을 제공한다.
협약 대출은 BNK부산은행과 BNK경남은행이 취급한다. 기술보증기금은 탄소가치평가를 바탕으로 기업의 탄소감축 기술과 사업화 가능성을 평가해 보증을 지원할 예정이다. 일부 지원 대상 기업은 최초 보증 취급 후 2년간 보증비율이 기존 85%에서 95%로 높아진다.
시는 이번 협약을 통해 기후테크 기업의 자금 조달 부담을 줄이고 탄소감축 기술의 현장 적용과 친환경 설비 투자를 지원한다는 계획이다.
ndh4000@newspim.com