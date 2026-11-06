박완수 경남지사, 김기욱 부산중수청장 접견…"중대범죄 수사 협력"

AI 핵심 요약beta
- 박완수 경남지사가 5일 김기욱 부산중수청장과 면담했다
- 김 청장은 영남권 7대 중대범죄 수사기관 출범을 설명했다
- 박 지사는 부산중수청 운영과 기관 간 협력을 지원했다
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 박완수 경남지사가 김기욱 초대 부산지방중대범죄수사청장과 만나 신설 기관의 역할과 협력 방안을 논의했다.
경남도는 박 지사가 5일 오전 경남도청에서 부임 인사차 방문한 김 청장을 접견했다고 밝혔다. 이 자리에는 부산지방중대범죄수사청 차장과 경남도 행정부지사 등이 참석했다.
김 청장은 부산·울산·경남 지역의 부패·경제·방위사업·마약·국가보호·사이버·법 왜곡 등 7대 중대범죄를 수사하는 기관의 출범 배경을 설명하고 조직 정착을 위한 지역사회의 관심과 협조를 요청했다.
박 지사는 "부산중수청의 안정적인 운영과 지역사회에서의 역할을 해주기를 기대한다"면서 "경남도 차원에서도 기관 간 소통과 협력에 관심을 기울이겠다"고 말했다.
부산중수청은 지난 2일 출범했으며 부산·울산·경남을 관할한다. 김기욱 청장은 사법연수원 33기로 판사와 변호사, 특별검사보를 거쳐 지난 10월 초대 청장에 취임했다.
news2349@newspim.com