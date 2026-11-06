이상일 용인시장, 소방공무원 지원 약속…순직 사고 재발 방지 강조

AI 핵심 요약beta
- 이상일 용인시장이 6일 소방의 날 기념식에 참석했다
- 이 시장은 소방공무원들에게 감사를 전하고 지원을 약속했다
- 용인시는 안전문화살롱으로 지역 안전 개선사업을 추진했다
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 6일 처인구 역북동 용인소방서에서 열린 제64회 소방의 날 기념식에 이상일 시장이 참석해 시민 안전을 위해 헌신하는 소방공무원들에게 감사의 뜻을 전하고 시 차원의 적극적인 지원을 약속했다고 밝혔다.
이 시장은 최근 부천에서 발생한 소방관 순직 사고를 언급하며 유감을 표하고 유사한 사고의 재발을 막기 위해 국가와 지방정부가 안전대책을 세심하게 마련해야 한다고 강조했다.
또한 용인특례시가 지난 4년간 소방·경찰·교육기관과 함께 '안전문화살롱'을 운영하며 시민 안전 강화 방안을 논의해 왔다고 설명했다.
안전문화살롱은 관계기관 간 정책을 공유하고 현장 의견을 반영하는 협력 창구로, 공동주택 옥상 출입문 대피 안내시설 설치와 학교 주변 비탈면 안전점검 등 지역 안전 개선사업을 추진해 왔다.
이 시장은 "소방공무원들이 시민 안전을 위해 안심하고 활동할 수 있도록 앞으로도 시가 적극 지원하겠다"고 밝히고 이날 지역 안전에 기여한 유공자 5명에게 용인시장 표창을 수여했다.
seraro@newspim.com