세종소방본부, 의용소방대와 안전지킴이 역할 강화 모색

AI 핵심 요약beta
- 세종소방본부는 5일부터 이틀간 의용소방대 성과보고회를 개최했다
- 의용소방대원 104명은 올해 성과와 현장 우수사례를 공유했다
- 참석자들은 안전 활동 확대와 지역사회 안전지킴이 역할을 다짐했다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시 의용소방대원들이 한 해 동안의 활동 성과를 공유하고 직무 역량을 높이며 지역사회 안전망으로서 역할을 다짐했다.
6일 세종소방본부는 전날부터 이틀간 전북 부안군 소노벨 변산리조트에서 '2026년 세종시 의용소방대 성과보고회'를 진행했다고 밝혔다.
이번 보고회에는 세종시 의용소방대장과 대원 등 104명이 참석해 올해 주요 활동 성과를 돌아보고 조직 운영 방향과 향후 발전 방안을 논의했다.
보고회에서는 2026년 활동 성과 보고와 2027년 직무향상 교육, 조직 운영 방향 논의 등이 진행됐다. 또한 대원들의 현장 활동 경험과 우수 사례를 공유하고 토론하며 현장 대응 역량과 소통·협력 강화 방안을 모색했다.
참석자들은 시민 신뢰를 높이는 현장 중심의 안전 활동을 확대하고 지역사회 안전지킴이로서 역할을 충실히 수행할 것을 다짐했다.
신희범 본부장은 "의용소방대는 지역사회 안전의 최일선 조직"이라며 "대원들이 자부심을 갖고 활동할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com