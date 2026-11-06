[프로축구] K리그1, 파이널 라운드부터 'AR 데이터 그래픽' 도입

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = K리그1이 파이널 라운드부터 증강현실(AR) 기술을 활용한 데이터 그래픽을 중계방송에 도입한다. 선수들의 활동 범위와 이동 거리, 공격 방향 등을 시각화해 팬들에게 더욱 생생한 경기 정보를 제공한다.

한국프로축구연맹은 6일 "하나은행 K리그1 2026 파이널 라운드 중계방송에 AR 데이터 그래픽을 도입한다"FK고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] K리그에 증강현실(AR) 데이터 그래픽이 도입된다. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.11.06 wcn05002@newspim.com

새로운 중계 기술은 오는 7일 제주월드컵경기장에서 열리는 제주SK와 광주FC의 35라운드 경기에서 처음 선보인다. 이어 21일 전주월드컵경기장에서 개최되는 전북 현대와 FC서울의 36라운드 경기에도 적용된다.

이번에 도입되는 그래픽은 선수별 히트맵, 뛴 거리, 공격 전개 방향 등 총 3종이다. 히트맵은 선수들이 경기 중 주로 활동한 구역을 보여주며, 뛴 거리 그래픽은 선수별 이동 거리를 시각적으로 나타낸다. 공격 전개 방향은 좌측과 중앙, 우측 등 구역별 공격 횟수를 경기장 화면 위에 표시한다.

이를 통해 시청자들은 선수들의 움직임뿐 아니라 각 팀의 공격 패턴과 전술적 특징을 더욱 쉽게 파악할 수 있게 된다.

이번 시스템은 프로축구연맹이 직접 기획하고 개발을 주도했다. 제주월드컵경기장과 전주월드컵경기장에 새롭게 설치된 인공지능(AI) 트래킹 카메라 18대가 선수들의 위치를 실시간으로 추적해 경기 데이터를 수집한다.

수집된 정보는 K리그 중계 환경에 맞춰 자체 개발한 전용 AI 서버를 거쳐 AR 그래픽으로 변환된다. 특히 별도의 그래픽 전용 카메라나 가상 장비 없이 기존 중계 화면만으로 경기장과 선수들을 인식하고 데이터를 자연스럽게 구현할 수 있다는 점이 특징이다.

연맹은 우선 두 경기장에서 시범 운영을 진행한 뒤 결과를 분석해 적용 범위를 점차 확대할 계획이다. 향후 기대득점(xG)과 프리킥 성공률 등 세부 지표를 추가해 그래픽 종류도 총 10종까지 늘릴 예정이다.

연맹은 이번 기술 도입을 통해 팬들이 단순한 경기 시청을 넘어 선수들의 움직임과 팀 전술을 데이터로 이해할 수 있는 중계 환경을 구축한다는 방침이다.

wcn05002@newspim.com