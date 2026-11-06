[KS3] 삼성 승리 이끈 '삼파룸파' 테이블세터 김지찬·김성윤, 연승 선봉 설까

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=삼성은 올 시즌 초반 최고의 테이블세터를 이뤘던 김지찬, 김성윤의 활약으로 선두 경쟁에 나섰다. 한국시리즈(KS·7전4선승제)에서도 분위기를 이어가고 있다.

삼성은 지난 4일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 KS 2차전에서 김지찬과 김성윤을 1, 2번에 구성했다. 이 라인업은 대성공으로, 김지찬은 5타수 1안타 1득점을, 김성윤은 4타수 2안타를 기록해 삼성의 KS 첫 승에 힘을 보탰다.

[서울=뉴스핌] 지난 9월 29일 대구 한화전에서 김성윤이 홈런을 치자 주자였던 김지찬이 환호하고 있다. [사진=삼성 라이온즈] 2026.11.06 willowdy@newspim.com

두 선수의 키는 KBO리그에서 단신으로 리그 공식 자료에 따르면 163cm다. 단신인 두 선수가 붙어 다녀 관중은 삼성+움파룸파('찰리와 초콜릿 공장'에 나오는 소인족)를 합친 '삼파룸파'라 불렀다.

작지만 두 선수는 누구보다 투지 넘치는 플레이를 보여줬다. 올 시즌 김지찬은 134경기 타율 0.315, 141안타 38타점 97득점, 김성윤은 125경기 타율 0.300, 127안타(6홈런) 54타점 80득점을 기록했다.

김지찬과 김성윤으로 이뤄진 삼성의 1, 2번 타율은 0.296으로, KT(0.307)에 이어 리그 2위다. KT에 비해 압도적인 성적을 낸 부문은 득점으로 2위 KT(206득점)보다 33점 높은 239득점을 기록했다. 중심타선으로 기회를 연결시키는 테이블세터진의 역할을 잘 수행했다.

[서울=뉴스핌] 삼성 김지찬과 김성윤. [사진=삼성 라이온즈] 2026.11.06 willowdy@newspim.com

하지만 이번 포스트시즌(PS)에서 '삼파룸파' 테이블세터진은 잠시 보류됐다. 지난달 26일 플레이오프(PO·5전3선승제) 1차전 2번 타자로 나섰던 김성윤이 1회 치명적인 악송구와 첫 타석에서 초구를 병살타로 연결했고, 결국 삼성 박진만 감독은 이후 박승규를 대신 2번타순에 기용했다.

김성윤은 남은 4경기에서 벤치를 지키며 분을 삼켰다. 설욕의 기회가 찾아왔다. 지난 3일 열린 KS 1차전에서 김성윤은 2-8로 뒤진 7회 1루 상황에서 최형우 대신 대타로 나서 안타를 쳐 기회를 이어갔다. 이재현이 외야 좌측으로 보내는 2타점 적시타를 치자 득점을 기록해 7회에만 5점을 내는 데 일조했다.

5-8로 추격 중이던 8회에도 1사 1, 2루 상황에서 김성윤은 적시타로 소중한 타점을 더했다. 삼성은 끝내 7-8로 패했지만, 선수들의 기세를 올렸다.

2차전에서도 분위기를 이어갔다. 특히 10회 김지찬이 바뀐 투수의 공에 무릎을 맞고 출루했다. 오랫동안 고통을 호소했던 만큼 우려도 컸지만, 김지찬은 이후 득점에 성공해 2-1 리드를 잡았다. 비록 리드를 지키진 못했지만, 김지찬의 투혼이 선수들을 각성시켰다.

삼성은 이제 대구로 이동해 3차전을 치른다. 김지찬과 김성윤의 투혼이 팀 연승을 이끌지 기대를 모으고 있다.

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