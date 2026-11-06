김희수 전북도의장, 조정식 국회의장 만나 전북 미래산업 '입법' 요청

AI 핵심 요약beta
- 김희수 전북도의장이 6일 국회에 전북 미래산업 지원을 요청했다
- 김 의장은 피지컬AI 특별법 제정과 미래대응기금 지역 배분을 건의했다
- 지방재정 확충과 지방의회 권한 강화를 위한 제도 개선도 촉구했다
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[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 김희수 전북특별자치도의회 의장이 전북의 미래산업 육성과 지방재정 확충, 지방의회 권한 강화를 위한 국회 차원의 제도 개선을 요청했다고 6일 밝혔다.
김 의장은 이날 국회에서 조정식 국회의장을 만나 피지컬AI 특별법 제정과 미래대응기금의 지역 몫 확보, 지방의회법 제정 등을 건의했다.
김 의장은 국회 접견실에서 열린 국회의장과 시도의장 간담회에서 지역 청년인구 감소와 균형발전을 위한 정치의 역할을 강조하며 전북 현안 해결을 위한 입법 지원을 요청했다.
특히 지역의 지속 가능한 성장을 위해 미래 먹거리 확보가 중요하다며 전북이 역점 추진하는 피지컬AI 산업 육성을 위한 특별법 제정을 촉구했다.
피지컬AI는 인공지능과 로봇, 센서 등 첨단기술을 융합한 산업으로 연구개발부터 실증, 사업화, 전문인력 양성까지 산업 전반을 아우르는 국가 차원의 지원체계가 필요하다는 설명이다.
김 의장은 기존 인공지능과 로봇 관련 법률만으로는 피지컬AI 산업의 특성을 반영한 체계적인 지원에 한계가 있다며 관련 특별법 제정을 건의했다.
미래대응기금의 지역 배분 문제도 제기했다. 김 의장은 농어촌기본소득 추진 과정에서 지방비 부담이 커지고 있는 상황을 언급하며 초과세수에 따른 지방 몫을 확보해야 한다고 강조했다.
김 의장은 "당연히 받아야 할 초과세수의 지방 몫을 원천적으로 차단한다면 재정 여건이 열악한 지역은 더 힘들어질 수밖에 없다"며 "국회 예산심의 과정에서 지역과의 상생방안을 반영해 기금 관련 예산안을 처리해 줄 것"을 요청했다.
lbs0964@newspim.com