[기고] 전기차냐 하이브리드냐…신차 구입의 조건

김필수(김필수 자동차연구소 소장, 대림대 석좌교수)



자동차는 이제 1가구 2차량 시대가 되면서 다양성이 더욱 커지고 있는 형국이다. 다른 시대와 달리 현재는 신차 구입 시 고민해야 할 사항이 더욱 많아진 형국이다. 내연기관이냐, 전기차냐, 수소전기차냐 등으로 크게 대변할 수 있으나 더욱 세분화하면 에너지원부터 10여 가지로 구분할 수 있다.

김필수 교수

여기에 주요 활용도와 나 홀로 차량인지 가족용인지에 대한 고민도 발생하고 옵션이나 가격 등도 고민하게 된다. 세단이나 SUV인가도 생각해야 하고 국산차 및 수입차 중 선택도 해야 한다. 심지어 신차, 중고차 등도 중요한 방법이다. 자신이 좋아하는 디자인도 중요한 선택 요소 중 하나이다. 이렇게 판단하면 신차 구입을 위한 고민거리는 수십 가지로 증가하고 이것저것 가중치도 생각하게 된다.

구입 방법도 생각하게 된다. 단순히 광고만 보고 생각할 것인지 아니면 가족이나 친지의 자문도 있을 수 있고 직장의 동료의 의견도 반영하곤 한다. 아예 SNS에서 나오는 각종 의견을 종합하여 최종 판단하는 경우도 있다. 이렇게 어렵게 판단한 차종이 막상 대리점에 가서 최종 계약을 하기 전에 딜러의 의견에 넘어가 윗기종의 기본 옵션 차종으로 최종 계약하는 경우도 종종 있다. 그 많던 고민과 고민을 거듭하여 선택한 차종이 최종 딜러의 의견에 의하여 아예 타 차종으로 변모하는 경우도 있다는 뜻이다.

신차 구입은 부동산 다음으로 많은 비용이 수반되는 만큼 신차 구입을 미룰수록 분명히 도움이 된다는 것이다. 신차 구입 시 수천만원 이상 소요되고 구입 비용도 모두 현금으로 하기보다는 할부를 동원하여 하는 경우도 많은 상황이다. 결국 전문 직종은 리스나 장기 렌트로 하는 경우도 많으며, 개인 구입인과 법인 구입 등으로 나누어진다고 하겠다.

신차 구입에 이렇게 많은 고민이 묻어 있는 사례도 당연히 많지만 단순히 즉흥적으로 구입하는 사례도 있다. 이 경우 재정적인 여유가 커서 신차 구입에 큰 어려움이 없는 경우라고 하겠다.

가장 중요한 항목은 결국 내연기관차일 것인가 아니면 전기차를 선택할 것인가가 중요한 항목일 것이다. 순수 내연기관차가 아직은 가장 많이 판매되고 있으나 약 절반 규모는 하이브리드차가 차지하고 있는 상황이다. 그 과반이 바로 전기차 구입이라 하겠다.

작년 국내 신차 구입에서 전기차는 약 22만대, 하이브리드차는 약 50만대, 가솔린차는 약 90여만대가 판매되었다. 디젤차는 처음으로 10만대 미만으로 축소되었다. 이 상황에서 가장 구입을 하지 말아야 하는 차종은 디젤차일 것이다. 배출가스의 규제가 강화되면서 4등급 차량 수도권 등 대도시 진입이 어려워지고 환경개선부담금 등 세금에서도 크게 불리하기 때문이다. 순수 가솔린 차량도 현재 판매비율은 가장 높지만 연비가 낮고 부담은 크게 마련이다. 그래서 LPG 차량을 구입하는 경우도 많은 상황이다. 그러나 보수적으로 신차를 구입하는 고령 소비자는 불편한 전기차보다는 내연기관차 선호가 큰 것이 현실이다. 그래서 선택한 차종이 하이브리드차일 것이다.

최근의 화두는 무공해차인 전기차일 것이다. 국가 온실가스 저감목표로 인하여 전기차 보조금도 늘고 있고 판매 목표도 높게 잡혀 있는 상황이다. 작년 보조금이 모두 소진될 정도로 전기차 판매가 최대 22만대를 기록하였다. 올해는 더 많은 30가지에 달하는 신형 전기차가 출시되고 보조금도 늘면서 활력 요소가 커졌다고 하겠다. 특히 이란 전쟁으로 인한 초고유가 시대가 되면서 전기차에 대한 관심이 늘었고 여기에 적지 않은 보조금과 더욱 치열해진 다양한 전기차가 선을 보이면서 올해 판매되는 전기차는 약 35만대를 넘을 것이 확실한 상황이다.

올해 말 전기차 누적대수는 약 140만대에 이르고 내년은 약 50만대의 전기차 판매를 예상하면 성적에 따라 누적대수 200만대도 예상할 수 있다.

전기차는 운영 경비가 가솔린차 대비 약 30% 미만일 정도로 이점이 크고 고장 빈도도 내연기관차 대비 월등히 높은 상황이다. 그러나 접촉사고 시 부품비나 공임 등이 훨씬 높고 보험료도 높은 편이다. 운영 방법도 내연기관차 대비 조심해야 할 사항이 확실히 있다는 점이다.

침수도로 진입 시 낮은 배터리 위치로 되도록 지나지 말아야 하고 과속방지턱을 지날 경우 절대로 배터리가 위치하고 있는 바닥을 치지 말아야 한다. 젖은 손으로 충전하지 말아야 하며, 원 페달 드라이빙의 장단점, 회생제동으로 인한 꿀렁거림 등 아직은 내연기관차 대비 다른 점이 많은 부분도 생각해야 한다. 운전자에 따라 장단점으로 작용한다.

가장 큰 문제는 역시 급속충전이 매우 부족하여 장거리 운행 시 절대로 고민해야 하며, 겨울철 주행거리가 20~30% 하락하는 특성, 히터 가동 시 누적으로 주행거리가 더욱 짧아지게 된다. 전기차 화재도 골든타임이 짧고 경우에 따라 열폭주 현상으로 심각한 문제가 발생할 수 있다. 안전한 충전량도 고민하는 것이 좋다고 하겠다.

그래서 전기차 구입 시 아파트의 경우 입대위 등과 확인하여 주차와 충전이 불편하지 않은지 우선 정리해야 한다. 1가구 2차량에서 세컨드 차량은 전기차 구입을 적극 고려하는 것도 좋을 것이다. 첫 차로서의 전기차 구입은 장단점을 적극적으로 고민하면 좋을 것이다.

현실적으로 가장 바람직한 차종으로는 하이브리드차를 선택하는 경우가 많다고 하겠다. 고연비를 구현하면서 기존 내연기관차 기반이어서 안정되고 중고차 처리 시 높은 비용을 받을 수 있기 때문이다. 30년 역사에서 가장 안정된 차종으로 더욱 고연비로 가고 있는 차종이다.

여기서 조금 더 나아가 플러그인 하이브리드차 구입이나 주행거리 연장형 전기차인 EREV를 생각하는 것도 좋을 것이다. EREV는 엔진으로 전기를 생산하고 모터로 주행한다. 이러한 모델 구입을 생각하는 소비자도 늘고 있는 상황이다. 또한 전기차의 인기가 늘면서 1가구 2차량 중 세컨드 카는 전기차 구입을 적극 고려하는 것도 괜찮을 것이다.

현실적으로 가장 구입을 생각할 수 있는 차종은 주로 하이브리드차로 몰입되고 있는 상황이다. 우리나라는 물론 미국과 같이 내연기관차 선호를 기본으로 하던 국가도 최근 하이브리드차의 인기가 크게 늘고 있는 실정이다. 물론 전체적인 물량은 보수적으로 구입을 판단하면서 내연기관차가 차지하고 있다.

정부에서는 국가 온실가스 저감목표인 NDC를 위한 방법으로 전기차와 수소전기차만을 생각하여 보조금을 주고 있으나 바로 전기차 등으로 넘어가기에 부담을 가진 소비자가 많은 만큼 하이브리드차, 플러그인 하이브리드차 및 EREV에 대한 지원 방법도 고민하면 좋겠다. 하지만 전혀 고려치 않고 있다.

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