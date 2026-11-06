사천시·고흥군, 우주항공복합도시 특별법 제정 촉구…국회서 공동홍보부스 운영

AI 핵심 요약beta
- 사천시와 고흥군은 5일부터 국회 입법박람회에 참가했다
- 두 지자체는 우주항공복합도시 특별법 제정 서명을 진행했다
- 양측은 산업 기반을 연계해 남해안 벨트 조성을 추진했다
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[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 우주산업의 주도권을 놓고 경쟁하던 경남 사천과 전남 고흥이 하늘길을 열 법안에 힘을 보탰다.
두 지자체는 5일부터 6일까지 이틀간 국회에서 열린 2026 국회 입법박람회에 참가해 우주항공산업 기반과 지역별 특성을 소개하는 영상과 자료를 제공하는 등 공동 홍보부스를 운영했다고 밝혔다.
홍보부스에서는 방문객을 대상으로 특별법 제정 촉구 서명운동도 진행했다. 특별법안은 우주항공산업을 체계적으로 육성하고 산업·연구·교육·행정·정주 기능을 갖춘 우주항공복합도시 조성을 지원하는 내용을 담고 있다.
사천시는 우주항공청과 우주항공국가산단을 중심으로 항공·우주산업 기반을 갖추고 있다. 고흥군은 나로우주센터를 기반으로 우주발사체 산업을 육성하고 있다.
양 지자체는 각 지역의 산업 기반을 연계해 남해안 우주항공산업벨트를 조성하고, 관련 기업 유치와 연구·교육 기능을 강화해야 한다고 설명했다.
박동식 시장은 "사천과 고흥의 역량을 결집하면 남해안 우주항공산업벨트 구축과 국가 우주항공산업 경쟁력 강화에 도움이 될 것"이라며 특별법의 조속한 제정을 촉구했다.
m25322532@newspim.com