대전동부교육청, 학교 계약 오류 예방·청렴도 강화

AI 핵심 요약beta
- 대전동부교육지원청이 6일 학교 공사·용역계약 사전 컨설팅을 마무리했다
- 지원청은 계약방법과 제출서류, 처리절차를 사전에 안내했다
- 학교 계약업무 부담과 행정 오류를 줄여 투명성을 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전동부교육지원청이 학교 시설공사와 용역계약 투명성을 높이고 행정 오류를 예방하기 위한 사전 컨설팅을 마무리했다.
6일 동부교육지원청에 따르면 이번 컨설팅은 공공계약 관련 법령과 복잡한 절차에 익숙하지 않은 학교의 업무 부담을 줄이고 계약 과정의 부적정 사례를 예방하기 위해 추진됐다.
지원청 재정지원과는 학교에서 추진하는 시설공사와 용역계약을 대상으로 일반경쟁·제한경쟁·수의계약 등 사업 특성에 맞는 계약방법을 사전에 검토하고 관련 규정과 절차를 안내했다.
특히 공문과 전화, 업무 메신저 등 다양한 소통 채널을 활용해 계약 수립 단계부터 필요한 제출 서류와 세부 처리 절차, 최신 법령 해석 등을 안내하며 학교별 상황에 맞춘 지원을 제공했다.
이를 통해 학교 현장의 계약업무 부담을 덜고 계약 집행 과정의 오류를 줄여 행정의 투명성과 신뢰도를 높이는 데 도움을 줬다는 설명이다.
이상진 재정지원과장은 "학교의 계약업무 부담을 줄일 수 있도록 선제적인 사전 컨설팅을 지속적으로 확대하겠다"며 "신뢰받는 계약 행정과 청렴한 교육환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com