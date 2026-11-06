포천시, 평화경제특구 의견 수렴 위한 설문조사 실시

AI 핵심 요약beta
- 포천시는 6일 평화경제특구 홍보 슬로건을 선정했다
- 포천시는 시민·기업 대상 열린제안 설문조사를 실시한다
- 시는 설문 결과를 특구 추진 방향과 사업 구상에 반영한다
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 =경기 포천시가 평화경제특구 지정 추진에 대한 시민과 기업의 관심을 높이고 공감대를 확산하기 위해 홍보 슬로건을 선정하고 의견 수렴에 나선다.
포천시는 홍보 슬로건으로 '평화경제, 포천이 준비합니다'를 선정하고 '포천 평화경제특구 열린제안' 설문조사를 실시한다고 6일 밝혔다.
시에 따르면 이번 열린제안 설문은 평화경제특구 지정 추진 과정에서 시민과 기업의 다양한 의견을 수렴하고 향후 사업 추진 방향을 검토하기 위해 마련됐다.
시는 행정기관 중심의 일방적인 정책 추진에서 벗어나 지역 구성원이 바라보는 포천의 경쟁력과 발전 가능성, 특구 조성에 따른 기대와 우려를 폭넓게 파악할 계획이다.
설문조사는 2026년 11월부터 2027년 8월까지 포천시민과 기업체 관계자 등을 대상으로 진행된다. 주요 설문 항목은 ▲평화경제특구 추진에 대한 인지도▲포천시가 가진 강점▲특구 지정에 따른 기대효과와 우려사항 ▲포천시 발전 방향 등이다.
설문에 참여를 희망하는 시민과 기업체 관계자는 온라인 설문 링크 또는 큐알(QR)코드를 통해 의견을 제출할 수 있다. 포천시는 설문 결과를 바탕으로 지역 여건에 맞는 특구 추진 방향을 검토하고 향후 관련 사업 구상에 반영할 방침이다.
포천시 관계자는 "포천 평화경제특구는 포천의 미래 성장 기반을 마련하기 위한 중요한 과제"라며 "시민과 기업의 다양한 의견에 귀 기울이고 지역의 강점과 가능성을 살린 평화경제특구를 준비해 특구로 지정될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com