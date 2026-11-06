이정현 유기상 등 농구월드컵 아시아 예선 최종 12인 명단 확정, 2026 AG 金 주역 대거 합류

AI 핵심 요약beta
- 대한민국농구협회가 6일 월드컵 아시아예선 최종 12인을 확정했다
- 아시안게임 금메달 주역 8명과 새 얼굴 4명이 대표팀에 합류했다
- 대표팀은 20일 소집해 23일 출국, 카타르 원정 2경기를 치른다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=대한민국농구협회는 6일 "'2027 FIBA 농구 월드컵 아시아예선 윈도우5'에 출전할 성인남자 국가대표팀 최종 12인 명단을 확정했다"고 밝혔다.
지난 5일 오전 열린 제11차 성인남자 경기력향상위원회에는 니콜라스 마줄스 감독과 김성철 코치가 참석했다. 월드컵 본선 진출을 위한 중요한 관문인 만큼 여러 논의를 거쳐 최종 12인을 선발했다.
최종 명단에는 지난 9월 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 금메달의 주역인 이정현(고양 소노), 이승현, 이우석(이상 울산 현대모비스), 장재석(부산 KCC), 변준형, 문유현(이상 안양 정관장), 문정현(수원 KT), 유기상(창원 LG)이 이름을 올렸다.
여기에 서울 SK 안영준, KCC 허훈, LG 양홍석, KT 하윤기가 합류해 대표팀의 전력에 한층 힘을 보탤 것으로 기대된다.
한편, 당초 카타르와 사우디아라비아에서 각각 진행될 예정이었던 원정 2경기는 모두 카타르에서 치러진다. 대표팀은 오는 20일 소집해 짧은 기간 동안 팀 조직력을 점검한 뒤, 23일 오전 출국해 본격적인 대회 일정에 돌입한다.
willowdy@newspim.com