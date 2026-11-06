[MLB] SF 이정후마저 탈락, 美 최고 타자에 주는 '실버슬러거' 누구

AI 핵심 요약beta
- MLB가 6일 실버슬러거 최종 후보를 공개했으나 한국 선수는 전멸했다.
- 이정후는 타율 2할7푼6리로 내셔널리그 타율 17위에 그쳤다.
- 오타니와 스즈키는 후보에 올라 오는 18일 수상에 도전한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=미국 프로야구리그 메이저리그(MLB)에서 뛰어난 타격감을 보인 실버슬러거 후보가 최종공개됐다. 한국인 메이저리거가 전멸했다.
메이저리그 공식홈페이지 엠엘비닷컴(MLB.com)은 6일(한국시간) 공식홈페이지를 통해 아메리칸리그와 내셔널리그 실버슬러거 최종 후보를 공개했다.
실버슬러거는 매년 각 포지션에서 가장 뛰어난 타격을 보여준 선수에게 수여하는 상으로, MLB 감독과 코치진이 투표로 수상자를 선정한다. 자기 소속팀 선수에게는 투표할 수 없고, 오는 18일 발표한다.
시즌 중반 타율 2위까지 올랐던 이정후(샌프란시스코)는 결국 올 시즌 143경기 타율 0.276, 149안타(10홈런) 57타점 65득점으로 마무리했다. 내셔널리그 타율 전체 17위에 자리했고, 실버슬러거 후보에 오르지 못했다.
반면 일본인인 오타니 쇼헤이와 스즈키 세이야는 각각 내셔널리그 지명타자와 외야수 부문 실버슬러거 후보로 이름을 올렸다.
오타니는 올 시즌 부상과 부진으로 139경기 타율 0.275, 144안타(30홈런) 81타점 89득점에 그쳤다. 지난 시즌 158경기 타율 0.282, 172안타(55홈런) 102타점 146득점이라는 활약과 비교하면 아쉽지만, 그래도 엄청난 활약을 보여줬다.
이번에도 오타니가 실버슬러거를 받게 되면 3연패이자, 통산 5번째 수상을 하게 된다. 하지만 이번 지명타자 부문에서 카일 슈와버(필라델피아)도 올 시즌 156경기 타율 0.232, 135안타(45홈런) 97타점 95득점을 기록해 엄청난 존재감을 보여주고 있다.
지난해(56개)에 이어 올 시즌에도 홈런왕을 차지한 슈와버는 홈런과 타점에서 오타니보다 우위에 있다. 게다가 많은 경기에 출전했다는 이점을 가지고 있다. 슈와버가 오타니를 제치고 실버슬러거를 차지하게 되면 2022시즌에 이어 통산 두 번째로 수상하게 된다.
시카고 컵스 소속인 스즈키는 올 시즌 143경기 타율 0.368, 147안타(26홈런) 86타점 96득점을 기록했다. 훌륭한 성적으로 시즌을 마무리한 스즈키는 프리에이전트(FA) 자격을 얻어 시장에 나왔다. 실버슬러거를 수상하게 되면 FA 이적도 한결 쉬워질 전망이다.
하지만 스즈키는 실버슬러거 수상이 확정적인 40홈런-40도루에 가입한 팀 동료 피트 크로우-암스트롱을 포함해 밀워키 우승을 이끈 잭슨 추리오, 페르난도 타티스 주니어(샌디에이고) 등과 경쟁해야 한다.
willowdy@newspim.com