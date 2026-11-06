남양주도시공사, 청소년 마약 예방 캠페인 '노 위크 챌린지' 참여

AI 핵심 요약beta
- 남양주도시공사가 6일 청소년 마약 예방 캠페인에 동참했다
- 구로구시설관리공단과 하남도시공사의 지목으로 챌린지에 참여했다
- 공사는 청소년 유해 환경 차단과 지역사회 관심 확대에 나섰다
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주도시공사가 청소년 마약 예방과 건강한 지역사회 조성을 위한 공익 릴레이 캠페인 '노 위크 챌린지(NO WEAK CHALLENGE)'에 동참했다.
남양주도시공사는 6일 구로구시설관리공단과 하남도시공사의 지목을 받아 노 위크 챌린지 캠페인에 참여했다고 밝혔다.
공사에 따르면 이번 캠페인은 세계 마약 퇴치의 날을 계기로 청소년 대상 마약류 오남용에 대한 경각심을 높이고 청소년이 건강하게 성장할 수 있는 환경을 조성하기 위해 마련됐다.
이번 캠페인은 슬로건인 'NO WEAK, 약(藥)하지 않은 우리가 만드는 마약 없는 미래'를 내건 챌린지로 청소년 마약 예방을 핵심 목표로 한다.
남양주도시공사는 남양주시청소년수련관, 펀그라운드, 어린이비전센터 등 관내 청소년 관련 시설을 운영·관리하는 공공기관으로서 청소년 유해 환경 차단과 안전한 성장 환경 조성에 앞장서겠다는 뜻을 밝혔다.
공사는 캠페인 참여 인증 사진을 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 공개하고 시민들과 마약 예방의 중요성을 공유할 계획이다. 이를 통해 지역사회 전반의 청소년 마약 예방에 대한 관심과 참여를 확대해 나갈 방침이다.
남양주도시공사 관계자는 "청소년들이 유해 환경에서 벗어나 건강하고 바르게 성장할 수 있도록 지역사회 전체가 관심을 갖고 함께 대응하는 것이 중요하다"며 "이번 캠페인이 청소년 마약 및 약물 오남용 예방의 중요성을 널리 알리는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
이어 "앞으로도 안전한 지역사회 환경을 조성하고 청소년의 올바른 성장을 지원하기 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
asj7376@newspim.com