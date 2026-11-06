최휘영 장관, 한국언론진흥재단 권태선 신임 이사장 임명

AI 핵심 요약beta
- 문체부 최휘영 장관은 6일 권태선 씨를 언론재단 이사장에 임명했다
- 권태선 신임 이사장은 언론·방송·행정 분야 경력을 두루 갖췄다
- 권 이사장은 3년 임기 동안 언론산업 변화와 신뢰 회복을 이끈다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부 최휘영 장관은 11월 6일 자로 한국언론진흥재단 이사장에 권태선 씨를 임명하고 임명장을 수여했다. 신임 이사장의 임기는 3년이다.
권태선 신임 이사장은 한겨레신문 편집인과 논설 위원, 허핑턴포스트 코리아 대표이사, 한국방송공사 이사, 방송문화진흥회 이사장을 지내는 등, 다양한 매체의 언론계 경력과 더불어 행정 경험까지 두루 갖춘 것으로 평가받고 있다.
한국언론진흥재단은 2010년에 출범한 기타공공기관으로서 정부 광고 대행, 저널리즘 역량 강화, 미디어 교육, 프레스센터 운영 등 언론산업 진흥을 위한 다양한 사업을 추진하고 있다.
최휘영 장관은 "인공지능 전환 시대에 맞춰 언론의 형태가 다양화되고, 언론의 사회적 역할에 대한 수요도 높아지고 있다. 신임 이사장의 취임을 계기로 한국언론진흥재단이 언론산업의 변화를 선도하고 국민이 신뢰하는 언론 환경을 만들어 가길 기대"한다고 밝혔다.
jyyang@newspim.com