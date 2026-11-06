[MLB] 도미니카 감독 출신 'STL 레전드' 푸홀스, 휴스턴 감독 면접 본다

AI 핵심 요약beta
- 푸홀스가 5일 휴스턴 감독 면접을 진행할 예정이다
- 푸홀스는 통산 703홈런과 세 차례 내셔널리그 MVP를 기록했다
- 휴스턴은 조 에스파다 감독과 결별하고 새 사령탑을 찾고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=미국 프로야구 메이저리그(MLB) '전설' 앨버트 푸홀스가 휴스턴 감독 면접을 본다.
미국 스포츠매체 ESPN은 지난 5일(한국 시간) "푸홀스가 휴스턴 감독 면접을 진행할 예정"이라고 밝혔다.
휴스턴 새 감독 후보로 떠오른 푸홀스는 MLB 전설적인 타자다. 2001년 빅리그에 데뷔한 푸홀스는 2022년까지 통산 3080경기에 출장해 타율 0.296, 3384안타(703홈런) 2218타점 1914득점을 기록했다.
세인트루이스 카디널스에서 뛰었던 2005년과 2008년, 2009년 내셔널리그(NL) 최우수선수(MVP)로 뽑혔고, 2006년과 2011년 월드시리즈 우승을 경험했다. 올스타에도 11차례 선정됐다.
현역 은퇴 후 푸홀스는 도미니카공화국 프로 리그 리도네스 델 에스코히도에서 감독을 맡았다. 지난 3월 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서는 고국 도미니카공화국을 4강으로 이끌었다.
다만 MLB나 마이너리그 감독, 코치 경험은 전무하다. 지난해 LA 에인절스와 샌디에이고 사령탑 면접을 봤지만, 감독직에 오르지 못했다. 푸홀스는 이번 주 휴스턴 감독 면접을 볼 예정이다.
휴스턴은 올해 아메리칸리그 서부지구 우승을 차지했다. 하지만 포스트시즌(PS) 와일드카드 시리즈에서 시카고 화이트삭스에 2연패를 당해 조기 탈락했다. 시즌 후에는 세인트루이스 출신 랜디 플로레스를 신임 단장으로 임명하고, 조 에스파다 감독과 결별을 택했다.
플로레스 단장은 좌완 불펜 출신으로, 1997년 신인드래프트 9라운드 전체 289번째로 뉴욕 양키스의 지명을 받았다. 이후 2002년 텍사스와 미네소타를 거쳐 2004년부터 2008년까지 세인트루이스에서 활약했다. 플로레스는 콜로라도와 미네소타에 잠시 몸을 담았고, 2011년에는 현역에서 은퇴를 선언했다. 통산 350경기 11승 5패, 76홀드, 4세이브, 평균자책점 4.61을 기록했다.
은퇴 후 플로레스는 ESPN 해설위원을 거쳐 운동중점 행정학 석사학위를 땄다. 이후 선수와 스카우트가 경기력을 평가할 수 있는 비디오 캡처기술을 활용하는 스타트업 기업인 온덱디지털을 설립했다. 지난 2015년에는 크리스 코레아를 대신해 세인트루이스 스카우트 팀장에 올랐고, 2018년에는 부단장으로 승진했다.
푸홀스와 플로레스의 인연도 깊다. 푸홀스가 세인트루이스 소속이던 2006년 두 사람은 팀의 월드시리즈(WS·7전 4선승제) 우승을 합작했다.
한편 휴스턴은 푸홀스 외에도 양키스 브래드 아스머스 벤치 코치도 감독 후보군에 올린 것으로 알려졌다.
willowdy@newspim.com