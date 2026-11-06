청주시, 사고 잦은 버스정류장 3곳에 AI-CCTV 설치

AI 핵심 요약beta
- 청주시는 6일 사고 위험 버스정류장 3곳에 AI-CCTV를 설치했다
- AI-CCTV는 보행자 위험구역 진입 시 경고 음성을 송출한다
- 청주시는 연말까지 사고와 보행행동 변화 등을 분석한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시가 보행자 교통사고 예방을 위해 사고 위험이 높은 버스정류장 3곳에 인공지능(AI) 기반 폐쇄회로(CC)TV를 설치한다.
청주시는 한국교통안전공단과 함께 사업비 1억원을 투입해 버스정류장 보행사고 예방 AI-CCTV 시범사업을 추진한다고 6일 밝혔다.
설치 장소는 상당구 육거리 부근과 충북도청 인근, 청원구 내수읍 은곡4리(덕일) 등 3곳이다.
최근 3년간 보행자 사고가 잦거나 사망사고가 발생한 곳으로 시와 공단이 현장점검을 거쳐 선정했다.
AI-CCTV는 정류장 주변을 차도(레드존), 연석 인근(옐로우존), 보도·정류장 내부(그린존)로 구분해 보행자의 위치와 움직임을 실시간으로 감지한다.
보행자가 위험구역에 진입하면 스피커를 통해 경고 음성을 송출하고 안전구역으로 이동하도록 안내한다.
실제 육거리와 도청 인근 정류장에서는 최근 3년간 각각 5명과 8명이 차량과 충돌하는 사고가 났고 은곡4리 정류장에서도 2023년 사망사고에 이어 2025년 중상 사고가 발생했다.
시는 연말까지 시스템 설치 전후의 보행자 행동 변화와 사고 발생 추이, 버스 운전자 만족도 등을 분석할 계획이다.
한국교통안전공단은 이번 시범사업을 통해 보행자 위험행동과 차대 보행자 사고를 각각 30% 이상 줄이는 것을 목표로 하고 있다.
baek3413@newspim.com