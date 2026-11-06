도상우, 모델 박지혜와 결혼…내년 2월 백년가약

AI 핵심 요약beta
- 도상우는 6일 모델 박지혜와 2027년 2월 결혼한다고 밝혔다.
- 결혼식은 예비 신부와 양가 가족을 배려해 비공개로 진행한다.
- 도상우와 박지혜는 배우와 모델로 각자의 분야에서 활동해왔다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 도상우가 모델 박지혜와 결혼한다.
도상우의 소속사 제이와이드 컴퍼니는 "도상우가 평생을 함께할 소중한 인연을 만나 오는 2027년 2월 결혼식을 올린다"고 6일 밝혔다.
결혼식은 예비 신부와 양가 가족들을 배려해 비공개로 진행될 예정이다. 소속사는 "인생의 새로운 출발을 앞둔 두 사람에게 따뜻한 축하와 격려를 부탁드린다"며 "도상우는 결혼 후에도 변함없이 좋은 작품과 다양한 활동을 통해 인사드릴 예정"이라고 전했다.
1987년생인 도상우는 2008년 모델로 데뷔한 뒤 2011년 tvN 드라마 '꽃미남 라면가게'를 통해 연기 활동을 시작했다. 이후 '전설의 마녀', '내 딸, 금사월', '간택-여인들의 전쟁', '옷소매 붉은 끝동', '환혼: 빛과 그림자' 등 다양한 작품에 출연하며 필모그래피를 쌓았다. 올해 초에는 KBS 2TV 드라마 '은애하는 도적님아'에서 임승재 역을 맡아 강렬한 악역 연기로 존재감을 드러냈다.
예비 신부 박지혜는 1989년생 모델이다. 2012년 뉴욕 패션위크 알렉산더 왕 쇼의 독점 모델로 데뷔했으며, 이후 해외 유명 브랜드 패션쇼에 오르며 글로벌 무대에서 활동했다. 2013년에는 미국 뉴욕매거진이 선정한 '뉴욕 패션위크에서 주목해야 할 신인 모델 10인'에 이름을 올리기도 했다.
moonddo00@newspim.com