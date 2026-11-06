콘진원, 스위치·론치패드·유녹 연계…K콘텐츠기업 해외 진출 지원

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 싱가포르에서 열린 '스위치 2026' 참가 지원과 '론치패드', '유녹' 프로그램을 연계 운영해 국내 콘텐츠 기업의 아세안 시장 진출과 해외 투자유치를 지원했다고 6일 밝혔다.

이번 프로그램에 참여한 국내 콘텐츠 기업들은 총 843건의 비즈니스 상담을 진행하고, 8685만 달러 규모의 수출·투자 상담 실적과 15건의 업무협약(MOU)을 체결했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 2026 KOCCA IR 비즈니스 상담 사진. [사진=콘진원] 2026.11.06 alice09@newspim.com

콘진원은 글로벌 전시 참가와 현지 맞춤형 액셀러레이팅, 투자유치 프로그램까지 연계해 해외 판로 개척과 사업 협력 기회를 넓혔다.

콘진원은 10월 27일부터 29일까지 싱가포르 마리나베이샌즈에서 열린 '스위치 2026'에 참가해 국내 콘텐츠 스타트업의 전시와 비즈니스 상담을 지원했다. 스위치는 전 세계 스타트업과 투자사, 기업 관계자들이 기술 동향을 공유하고 협력을 모색하는 행사다.

이번 전시에는 국내 콘텐츠 기업 10개 사가 참가해 콘텐츠와 기술을 결합한 제품과 서비스를 선보였다.

참가기업들은 현지 투자사와 바이어 등을 대상으로 총 444건의 비즈니스 상담을 진행하고, 2600만 달러 규모의 수출 상담 실적을 기록했다.

특히 인스피어는 비랩(Blab), 럼팽(RUM FENG) 등과 인공지능(AI)을 활용한 문화체험 및 공연 공동 제작에 관한 업무협약을 체결하였다. 와이그램은 리얼네이션(RealNation), 스파크 에듀케이션(Spark Education) 등과 애니메이션 콘텐츠 공동제작 등 총 3개 사가 9건 업무협약(MOU) 체결을 통해 현지 사업 확대를 위한 협력 기반을 마련했다.

아울러 싱가포르 론치패드 참가기업들도 스위치 참관과 비즈니스 미팅에 참여했다. 이들은 현지 시장 수요와 글로벌 기술 동향을 살펴보고, 투자자 및 파트너사와 교류하며 새로운 사업 기회를 모색했다.

10월 28일과 29일에는 싱가포르 구오코 미드타운에서 론치패드와 유녹을 연계한 공동 투자설명회(IR)와 일대일 비즈니스 미팅을 진행했다.

28일 데모데이에는 두 프로그램의 참가기업 총 17개 사가 참여해 현지 투자자와 파트너사 135명을 대상으로 AI, 지식재산(IP), 게임·확장현실(XR), 에듀테크 등 분야별로 사업 모델과 성장 전략을 발표했다.

29일에는 기업별 투자·협력 수요에 맞춰 투자자 및 바이어와 일대일 상담을 진행했다. 양일간 총 399건의 상담, 6085만 달러 규모의 수출 및 투자 상담 실적을 기록했으며, 투자 검토·후속 미팅·공동사업 협의 등 구체적인 사례로 이어졌다.

이번에는 스위치 개최 시기에 맞춰 론치패드와 유녹을 함께 운영해 국내 콘텐츠 기업의 현지 협력 기회를 확대했다.

두 프로그램의 투자자 네트워크를 연계해 콘텐츠 분야별 국내 기업의 투자유치와 사업 수요에 맞는 상담 기회를 제공하여 후속 투자와 사업화를 위한 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다.

10월 27일부터 30일까지 열린 '2026 싱가포르 론치패드'에서는 국내 콘텐츠 스타트업 10개 사의 현지 투자유치와 사업 협력을 지원했다. 참가기업들은 쿼나캐피탈의 투자 워크숍과 바이트플러스의 시장 진출(GTM) 워크숍을 통해 동남아 투자 시장의 특성과 AI·클라우드 기술을 활용한 사업 확장 전략을 점검했다.

이어 30일에는 8개국 895개 사가 참여한 플러그앤플레이 아태지역 서밋에 참가해 현지 투자자 및 파트너사와 공동제작과 유통 등 사업 협력 방안을 논의했다.

론치패드 참가기업 중 마이스타체인은 비라이브(Belive)와 디지털 콘텐츠 사업을 공동으로 추진하는 협약을 체결했고, 엘바는 촙촙 미디어 시스템즈(Chop Chop Media Systems)와 공동 기술개발 및 공동 마케팅 추진 등 총 6개 사가 업무협약을 체결했다.

콘진원은 국내 콘텐츠 기업의 투자유치를 지원하는 '케이녹 스페셜라운드' 참가기업 중 우수기업 8개 사를 대상으로 '유녹 2026 인 싱가포르' 참가를 지원해 국내에 이어 해외 투자자와의 연계 기회를 확대했다.

참가기업들은 사전에 이스트 벤처스(East Ventures), 하이브 벤처스(Hive Ventures) 등 현지 파트너사 7개 사와 온라인 비공개 투자설명회(IR)를 진행했다.

이를 통해 현지 시장에 맞춰 사업 모델과 성장 전략을 구체화했다. 더불어 현지 테크기업 전문 벤처투자사(VC)인 트라이브(TRIVE), 퓨얼 벤처스(Fuel Ventures) 등 투자사 5개 사를 직접 방문해 기업별 IR을 진행했다. 참가기업들은 현지 투자사와의 네트워킹을 강화하고 후속 투자유치 가능성을 모색했다.

구경본 콘진원 콘텐츠기반본부장은 "이번 행사는 스위치, 론치패드, 유녹 등 세 사업을 연계해 바이어와의 접점을 넓혔다는 점에서 의미가 있다"라며 "앞으로도 해외 전시와 현지 사업화, 투자유치 지원을 유기적으로 연결해 국내 콘텐츠 기업의 글로벌 경쟁력을 높이고 실질적인 수출·투자 성과로 이어질 수 있도록 지원하겠다"라고 말했다.

alice09@newspim.com