에이티즈, 신곡 '업' 베일 벗었다…강렬한 브라스·베이스로 컴백 예열

AI 핵심 요약beta
- 에이티즈는 6일 미니 15집 프리뷰 영상을 공개했다
- 타이틀곡 ‘업’ 등 5개 트랙 음원 일부를 선보였다
- 에이티즈는 13일 미니 15집을 발매하고 월드투어에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 에이티즈가 미니 15집 프리뷰 영상을 통해 타이틀곡 '업(UP)'을 비롯한 신곡들의 음원 일부를 공개하며 컴백 열기를 끌어올렸다.
소속사 KQ엔터테인먼트는 6일 0시, 공식 SNS 채널을 통해 에이티즈의 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6(GOLDEN HOUR : Part.6)'의 프리뷰 영상을 공개하고 타이틀곡 '업'을 비롯한 신곡들의 음원 일부를 선보였다.
이번 프리뷰 영상에는 타이틀곡 '업'과 앞서 발매된 선공개곡 '드립(Drip)'을 포함해 총 5개 트랙의 음원 일부가 담겼다. 특히 타이틀곡 '업'의 사운드를 처음으로 들려주며 에이티즈가 새롭게 선보일 음악과 퍼포먼스에 대한 궁금증을 자극했다.
타이틀곡 '업'은 멈춤도 경계도 없이 스스로의 한계마저 뛰어넘는 에이티즈의 집념을 담은 곡이다. 강렬한 브라스와 폭발적인 베이스가 어우러져 한층 커진 에너지와 카리스마가 느껴지는 것은 물론, 가장 높은 곳을 넘어 그 이상을 향해 나아가겠다는 당찬 포부를 전한다.
이 밖에도 몽환적인 멜로디와 무게감 있는 비트로 혼란과 불안을 풀어낸 '어니미어(ANEMIA)', 묵직한 트랩(Trap) 리듬 위에 에이티즈만의 자신감을 담아낸 '드립', 시네마틱한 마칭 사운드로 시련 앞에서도 물러서지 않는 결의를 그린 '페이스(FAITH)', 나른하면서도 날카로운 보컬의 대비를 통해 화려함 뒤에 감춰진 공허함을 표현한 '홀로 빅토리(Hollow Victory)'까지 각기 다른 매력의 트랙들이 앨범의 풍성함을 더했다.
음악과 함께 펼쳐지는 독특한 영상미도 눈길을 끌었다. 흑백의 픽셀 그래픽 속 에이티즈를 상징하는 해적선이 등장해 상승하고, 곡이 바뀔 때마다 주변 풍경이 변화해 색다른 볼거리를 선사한 가운데, 에이티즈만의 음악적 세계관을 영상 곳곳에 녹여내 보는 재미를 더했다.
앞서 에이티즈는 지난달 23일 발매한 선공개곡 '드립'으로 미국 빌보드 '글로벌 200' 차트(11월 7일 자) 190위에 올랐다. 특히 발매 첫 주 해당 차트에 진입한 것은 에이티즈의 곡 중 최초로, 정식 컴백에 앞서 글로벌 음악 시장에서의 위상을 입증한 것이다.
한편 에이티즈의 미니 15집 '골든 아워 : 파트 6'은 오는 13일 오후 2시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매되며, 이들은 내년 1월 인천을 시작으로 일본, 유럽, 북미, 남미를 순회하는 새 월드투어 '제로 투 올(ZERO TO ALL)'을 개최한다.
moonddo00@newspim.com