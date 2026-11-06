GGM 노사, 2년 6개월 만에 단체협약 체결

AI 핵심 요약beta
- GGM과 금속노조는 5일 단체협약을 최종 체결했다
- 2년 6개월 넘은 노사 갈등이 해소돼 경영 정상화에 나섰다
- 근로시간면제와 복지비 인상 등 상생지원금 지급에 합의했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주글로벌모터스(GGM)와 금속노조가 장기간 진통 끝에 단체협약 체결에 최종 합의했다. 2년 6개월 넘게 이어진 노사 갈등이 마침내 풀려 경영 정상화 궤도에 오르게 됐다.
6일 금속노조 광주전남지부에 따르면 양측은 전날 GGM 브리핑룸에서 단체협약 체결식을 진행했다.
단체협약에는 근로시간면제 2700시간, 사내 노동조합 사무실 제공, 설·추석 귀향비 및 하계휴가비 90만 원 인상, 단체교섭 타결에 따른 상생지원금 50만 원 지급 등이 담겼다.
냉랭한 노사 관계가 전환된 데에는 전남광주통합특별시 차원의 중재 노력이 있었다는 분석이다. 시 노사민정협의회 조정·중재위원회는 최근 장기간 대립 국면을 해소하고자 쟁점별 권고안을 마련해 대화의 물꼬를 텄다.
이를 토대로 노사는 집중교섭을 벌였고 지난달 잠정 합의에 이어 최종 타결까지 이뤄냈다.
박근서 노조 지부장은 "앞으로 노동조합을 동등한 파트너로 바라본다면 공정하고 투명한 경영 속에서 노사간 신뢰가 쌓이고 광주에서 가장 모범적인 노사관계가 될 것이라 확신한다"고 말했다.
김진태 GGM지회장은 "그동안의 대립적 노사관계를 넘어 새로운 노사문화를 만드는 것도 얼마든지 가능하다"며 "상생형일자리 1호 기업으로 가장 모범적인 일자리가 될 수 있도록 함께 노력하자"고 제안했다.
윤몽현 대표이사는 "이번 단체협약을 계기로 GGM은 설립 정신을 되새기고 다시 하나로 뭉쳐 우리나라의 가장 모범적인 상생의 기업으로 나가겠다"며 "지속적인 일자리 창출과 지역 경제 활성화에 더욱 더 힘쓰겠다"고 약속했다.
bless4ya@newspim.com