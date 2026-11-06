[UECL] '조규성 선발·홍현석 교체' 미트윌란, 수적열세 속 1-6 완패

AI 핵심 요약beta
- 미트윌란은 6일 아약스에 1-6으로 완패했다
- 조규성은 선발 출전해 슈팅과 키패스를 기록했다
- 미트윌란은 3경기 연속 무승에 그쳤다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국축구 국가대표 공격수 조규성이 선발 출전하고 홍현석이 교체로 나선 미트윌란(덴마크)이 2026-2027 유럽축구연맹(UEFA) 콘퍼런스리그(UECL) 리그 페이즈에서 3경기 연속 무승에 그쳤다.
미트윌란은 6일(한국시간) 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 아약스(네덜란드)와 2026~2027 대회 페이즈 3차전에서 전반 43분 1명이 퇴장당하는 악재 속에 1-6으로 완패했다.
1차전에서 에그나티아(알바니아)와 1-1로 비긴 미트윌란은 2차전 상대인 신트트라위던(벨기에)에 0-1로 패한 뒤 이날 아약스에 대패하며 3경기 연속 무승(1무 2패·승점 1)에 그쳤다.
이날 미트윌란의 공격수 조규성은 투톱 스트라이커로 선발 출전해 후반 시작과 함께 교체될 때까지 1차례 슈팅과 1차례 키패스를 기록했지만 공격포인트 없이 물러났다.
벤치에서 대기하던 홍현석도 후반 23분 교체 투입됐지만, 공격포인트를 기록하지 못했다.
전반 9분 만에 선제골을 내준 미트윌란은 전반 28분 동점 골을 넣으며 반격에 나섰지만 전반 43분 미드필더 키엘 베티엔이 경고 누적으로 퇴장당했다.
수적 열세에 빠진 미트윌란은 후반 들어 속절없이 무너졌고, 5골을 내리 허용하며 1-6으로 완패했다.
willowdy@newspim.com