[프로배구] '허수봉 26점' 현대캐피탈, 맞수 삼성화재 꺾고 첫 승

AI 핵심 요약beta
- 현대캐피탈이 5일 삼성화재를 3-1로 꺾고 시즌 첫 승을 거뒀다
- 현대캐피탈은 허수봉·레오 활약과 블로킹 우위로 승기를 잡았다
- 허수봉은 4세트 막판 연속 후위 공격으로 승부를 결정했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프로배구 현대캐피탈이 시즌 첫 'V-클래식 매치'에서 라이벌 삼성화재를 물리치고 마수걸이 승리를 신고했다.
현대캐피탈은 5일 대전 충무체육관에서 열린 HK흥국금융 2026-2027시즌 V리그 남자부 1라운드 원정 경기에서 삼성화재를 세트 스코어 3-1(27-25 19-25 25-16 25-23)로 제압했다. 개막전 패배를 딛고 첫 승을 거둔 현대캐피탈과 삼성화재는 나란히 1승 1패를 기록했다.
주포 간의 화력 대결이 거셌다. 현대캐피탈은 허수봉이 26점, 레오나르도 레이바 마르티네스(등록명 레오)가 21점을 올리며 47점을 합작했다. 삼성화재도 외국인 듀오 펠리피 호키(등록명 호키·30점)와 왕빈(19점)이 49점을 올리며 맞섰다.
승부는 미들블로커 싸움과 블로킹 높이에서 갈렸다. 현대캐피탈은 최민호(8점·블로킹 2개)와 김진영(6점·블로킹 3개)이 높이를 지배하며 팀 블로킹에서 11-5로 삼성화재를 압도했다.
1세트 듀스 접전 끝에 27-25로 기선을 제압한 현대캐피탈은 2세트를 호키와 왕빈의 맹공에 밀려 19-25로 내줬다. 그러나 3세트 들어 허수봉과 레오가 16점을 합작하고 최민호, 홍동선의 블로킹까지 터지면서 25-16으로 다시 세트를 따냈다.
4세트 막판까지 치열한 팽팽함이 이어졌다. 23-23 동점 상황에서 현대캐피탈 허수봉이 연속 후위 공격을 성공시키며 승부에 마침표를 찍었다.
psoq1337@newspim.com