전국 광역 단체장 11월 6일 일정

AI 핵심 요약beta
- 박찬대 인천시장이 2일 업무협약식과 방송 인터뷰를 진행했다
- 전국 시·도지사들이 2일 주민행사와 정책 협약에 참석했다
- 각 지자체장은 복지·산업·문화·안보 관련 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲박찬대 인천시장
- mom 놀이터 사업 추진을 위한 업무협약식 (10:00 대접견실)
- 생애주기별 주거복지 서비스 연계 지원을 위한 업무협약식 (11:00 대접견실)
- obs 경인TV 생방송 인터뷰 ( 15:30)
▲우상호 강원도지사
-도 주민자치회 한마당축제 (11:00 태백시종합경기장)
-제24회 춘천시민의 날 기념행사(15:00 춘천시청 광장)
▲허태정 대전시장
-대전국제와인 EXPO 2026 개막식(15:00 DCC제2전시장)
▲조상호 세종시장
-2026 뇌교육 국제포럼(13:00 공동캠퍼스)
-2026년 제36회 한국분재대전(14:00 국립세종수목원)
-제14회 세종특별자치시 보육인 한마음대회(16:00 세종문화예술회관)
▲박수현 충남지사
-국립치의학연구원 유치 범충남 추진체 출범식(9:20 대회의실)
-충남향교 교유의례 행사(10:40 덕산향교)
-세계청년대회 대비 도-아고다社 MOU 체결(14:00 502호 상황실)
▲신용한 충북지사
-화랑훈련 사후검토회의 (09:50 도의회 다목적강당)
-2026 콘텐츠 충북, 스토리 페어 (14:30 문화광장 815)
-아이치-나고야 아시안패러게임 포상금 수여식(16:30 여는마당)
-2026 괴산김장축제 개막식 (18:30 괴산)
▲전재수 부산시장
-부산시 기후테크기업 금융비용 지원을 위한 업무협약(10:00 국제의전실)
-부산 새마을금고 마음점빵 조성 기부금 전달식(11:10 의전실)
-해군?해병대 국방 AX 거점 개소식(14:00 부산정보산업진흥원)
▲박완수 경남지사
경남자율관리어업 한마음 대회( 11:00 고성종합운동장)
-주부산몽골영사 면담(15:00 접견실)
▲이원택 전북지사
- 전북소방교육훈련센터 개청식 ( 09:50 전북소방교육훈련센터)
-전북창업대전 (13:30 한옥마을 오목대 전통공원)
-KDB X J-피움 행사 (15:00 전북대 산학융합플라자)
-전북치유농업 정책포럼 (17:30그랜드힐스턴)
▲추미애 경기도지사
-14:00 제31회 경기도 농업인의 날 / 다산홀, 도담뜰
▲이철우 경북도지사
-사회복지공동모금회 경상북도지회장 이취임식(11:00 접견실)
-경상북도-국회도서관 국회 의정 정보 제공 및 상호 협력을 위한 업무협약식(11:45 경북도청 K창)
-제367회 경상북도의회 제2차 정례회 제1차 본회의913:40 도의회 본회의장)
-제18회 경상북도 전통시장 우수상품 전시회917:00 문경새재 4주차장)
▲추경호 대구광역시장
-제330회 시의회 정례회 본회의910:00 시의회 본회의장)
-대구·경북 농특산물 상생장터 화합한마당(15:00 두류공원 인라인스케이트장)
▲민형배 전남광주특별시장
-공식 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
dbman7@newspim.com