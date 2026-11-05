경남교육청, 학생 통학 불편 해소 '통학마당' 운영…현장 의견 수렴

AI 핵심 요약beta
- 경남도교육청이 5일 학생 통학 불편 해소를 위한 의견 수렴에 나섰다
- 도교육청은 26일까지 학생 통학마당을 열어 현장 요구를 듣는다
- 중학생 100원 버스와 고교생 통학버스 지원 방안을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 학생들의 통학 불편을 줄이기 위해 현장 의견 수렴에 나섰다.
도교육청은 오는 26일까지 학생들과 직접 만나 통학 과정에서 겪는 어려움과 개선 요구를 듣는 '학생 통학마당'을 운영한다고 5일 밝혔다.
통학마당은 지난달 26일 사송고등학교 학생 간담회를 시작으로 서창중학교와 김해·양산 지역 학생 의장단 등을 대상으로 모두 네 차례 진행된다.
도교육청은 통학정책의 수요자인 학생들의 의견을 지원 정책에 반영할 계획이다. 통학 편의 지원 기준을 완화하고 실질적인 지원책을 마련해 달라는 현장 요구를 검토한다.
중학생 대상 '경남 배움길 100원 버스'와 교통 여건이 열악한 지역 고등학생 대상 '에듀라인 통학버스' 운영을 추진한다. 경남 배움길 100원 버스는 도내 모든 시·군에서 버스로 통학하는 중학생이 100원만 내고 이용할 수 있도록 버스비를 지원하는 사업이다.
에듀라인 통학버스는 대중교통 이용이 어려운 지역의 고등학생을 대상으로 지방자치단체와 협력해 거주지에서 학교까지 운행하는 사업이다. 도교육청은 학생 의견과 지역별 교통 여건을 반영해 운영 방안과 재원 분담 등을 관계기관과 협의할 예정이다.
권순기 교육감은 "우리의 문제는 현장에 답이 있다는 '우문현답'의 자세로 학생들의 목소리를 적극적으로 경청하겠다"며 "지역별 전담반(TF) 운영과 지방자치단체와의 긴밀한 협의로 학생들이 학업에만 전념할 수 있도록 실효성 있는 통학 편의 지원 정책을 꾸준히 추진해 나가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com