[LPGA] 황유민, 토토 저팬 첫날 공동 7위…신인왕 향해 굿~샷

AI 핵심 요약beta
- 황유민이 5일 토토 저팬 클래식 첫날 공동 7위에 올랐다
- 황유민은 보기 없이 버디 4개를 잡아 4언더파를 기록했다
- 황유민은 신인상 선두 하라 에리카와의 격차를 좁혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
전인지·강민지 공동 16위-김효주 공동 40위-신지애 공동 67위
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국여자프로골프(LPGA) 투어 루키 황유민이 가을 '아시안 스윙'의 마지막 대회인 토토 저팬 클래식 첫날 상위권에 이름을 올리며 기분 좋게 출발했다.
황유민은 5일 일본 이바라키현 다이헤이요 클럽 미노리 코스(파72)에서 열린 대회 1라운드에서 보기 없이 버디만 4개를 솎아내 4언더파 68타를 쳤다.
황유민은 디펜딩 챔피언 하타오카 나사(일본) 등과 함께 공동 7위에 자리했다. 6언더파 66타로 공동 선두에 오른 야마시타 미유, 이와이 아키, 다카하시 사야카(이상 일본) 등 3명과는 불과 2타 차다.
이날 경기는 비로 인해 예정보다 1시간 늦게 시작됐다. 지난해 10월 비회원 신분으로 참가한 롯데 챔피언십에서 정상에 오르며 LPGA 투어 출전권을 획득한 황유민은 이날 그린 적중률 88.8%의 정교한 샷감을 과시했다. 퍼트 수가 30개로 다소 아쉬웠으나 안정적인 경기 운용으로 타수를 줄여나갔다.
황유민은 4번홀(파4)에서 첫 버디를 잡은 뒤 전반을 1언더파로 마쳤다. 이어 후반 12번, 13번홀에서 연속 버디를 낚으며 기세를 올렸고 16번 홀(파3)에서 네 번째 버디를 더해 보기 없는 깔끔한 라운드를 완성했다.
생애 한 번뿐인 신인상 수상 경쟁에서도 발판을 마련했다. 신인상 포인트 2위(441점)인 황유민은 1위 하라 에리카(일본·559점)를 118점 차로 추격 중이다. 하라는 이날 버디 5개와 보기 3개로 2언더파 70타를 기록해 공동 26위에 머물렀다. 이번 대회 우승자에게는 신인상 포인트 150점이 주어진다.
한국 선수 가운데는 전인지와 강민지가 3언더파 69타를 적어내 공동 16위에 올랐다. 이미향과 주수빈은 2언더파 70타로 공동 26위에 포진했다. 세계랭킹 6위 김효주는 보기 없이 버디 1개로 1언더파 71타를 쳐 공동 40위로 첫날을 마쳤다. 고진영과 이민영은 이븐파 72타로 공동 47위, JLPGA 투어 통산 30승의 신지애는 2오버파 74타로 공동 67위에 그쳤다.
psoq1337@newspim.com