의정부시의회, 제348회 제1차 정례회 폐회…행정사무감사 385건 지적

AI 핵심 요약beta
- 의정부시의회가 5일 제348회 제1차 정례회를 마무리했다.
- 2025회계연도 결산과 예비비 승인안 등 안건을 의결했다.
- 행정사무감사 결과 385건의 시정·개선·권고 사항을 채택했다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시의회가 23일간 진행된 제348회 제1차 정례회 일정을 마무리했다.
의정부시의회는 5일 제3차 본회의를 열고 2025회계연도 예비비 지출 승인안과 결산 및 기금결산 승인안, 출연금 등 정산보고, 조례안 등 각종 안건을 심사·의결했다고 밝혔다.
이번 정례회에서는 2025년도 행정사무감사 조치 결과를 점검하고 2026년도 행정사무감사도 진행됐다.
이날 예산결산특별위원회는 사업별 수요와 집행 가능성을 면밀히 검토해 예산을 편성하고 이월액과 불용액을 최소화하는 등 효율적인 재정 운용을 주문했다.
아울러 형식적인 성과관리를 지양하고 사업별 실질적인 성과를 체계적으로 관리해 시민이 체감할 수 있는 정책 성과로 이어지도록 노력할 것을 당부했다.
이번 본회의에서 채택된 행정사무감사 결과보고서에는 모두 385건의 시정·개선 및 권고 사항이 담겼다.
행정복지위원회는 물길마라톤 대회의 파행 운영과 관련해 철저한 원인 규명과 재발 방지 대책 마련을 촉구했다. 도시환경위원회는 각종 공사의 설계변경에 대한 관리·감독 강화와 광역교통망 확충, 경전철 운영 안정화, 상업시설 과잉 공급에 따른 지역 상권 활성화 대책 등을 요구했다.
이날 본회의에 앞서 최선자 의원은 '지방의회법 연내 제정 촉구를 위한 제안'을, 안금례 의원은 '기업유치를 시민 일자리로 연결하기 위한 제언'을, 빈미선 의원은 '캠프 잭슨 공공주택지구 제외와 산업거점 보전 촉구'를 주제로 각각 5분 자유발언을 진행했다.
이어 정성교 의원은 '공무원 인사 운영 기준'과 '집행부와 의회 간 상호 존중 및 소통'을 주제로 김원기 시장에게 시정질문을 하고 답변을 들었다.
한편 의정부시의회는 오는 12월 1일부터 21일까지 21일간 제349회 제2차 정례회를 열 예정이다. 이번 회기에서는 2027년도 예산안과 2026년도 제4회 추가경정예산안, 조례안 등을 심사한다.
asj7376@newspim.com