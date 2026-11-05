전남광주통합특별시, 보육격차 해소에 정책 역량 집중

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시는 5일 보육인 대회를 열었다.
- 보육 유공자를 표창하고 교사 윤리강령을 선포했다.
- 지역별 격차를 줄이고 국공립어린이집을 확충한다.
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 지역별 보육환경 격차를 줄이고 아이와 부모 모두가 안심할 수 있는 보육체계 구축에 나섰다.
전남광주특별시는 5일 열린 보육인 대회에서 보육 발전에 기여한 유공자들을 표창하고 보육교사 윤리강령을 선포하며 통합 이후 보육서비스 발전 방향을 모색했다고 밝혔다.
이번 행사는 영유아의 건강한 성장과 보육환경 개선을 위해 현장에서 헌신해 온 보육인들의 노고를 격려하기 위해 마련됐다. 행사 참석자들은 보육인 간 화합과 소통을 다지고 보육서비스의 질적 향상을 위한 의지를 공유했다.
특히 전남과 광주 간 보육환경 차이를 해소하고 모든 아이가 거주 지역에 관계없이 양질의 보육서비스를 누릴 수 있도록 지역 간 격차 해소에 힘을 모으기로 했다. 부모가 안심하고 아이를 맡길 수 있는 환경 조성도 주요 과제로 제시됐다.
통합특별시는 앞으로 국공립어린이집 확충과 보육서비스 질 향상에 나서는 한편 영유아 돌봄 사각지대를 해소하고 지역별 보육 수요를 반영한 정책을 추진할 계획이다. 보육교직원의 처우와 근무환경 개선도 병행한다.
민형배 전남광주통합특별시장은 "아이의 건강한 성장과 행복한 미래를 위해 현장에서 묵묵히 헌신한 보육인들에게 감사하다"며 "보육인의 전문성과 열정이 존중받고 아이와 부모 모두가 행복한 보육환경을 만들도록 현장의 목소리를 정책에 적극 반영하겠다"고 말했다.
이어 "전남과 광주의 통합이 보육서비스의 새로운 도약으로 이어지도록 지역 간 격차를 줄이고 어디서나 안심하고 아이를 키우는 전남광주통합특별시를 만들겠다"고 강조했다.
ej7648@newspim.com