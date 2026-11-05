신한대학교, DMZ 연구원 개원 기념 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- 신한대학교가 4일 DMZ연구원 개원 기념 세미나를 열었다
- 신한대는 평화·생태·에너지를 연계한 DMZ 활용방안을 제시했다
- 연구원은 재생에너지 자립마을과 남북 에너지 협력을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 신한대학교 DMZ연구원이 기후위기 시대 DMZ의 지속가능한 활용 방안을 모색하는 개원 기념 세미나를 열고 평화·생태·에너지를 연계한 연구와 정책 협력 방향을 제시했다.
신한대학교는 지난 4일 의정부캠퍼스에서 '기후위기 시대의 지속가능발전을 위한 DMZ의 평화적 활용방안'을 주제로 DMZ연구원 개원 기념 세미나를 개최했다고 5일 밝혔다.
신한대에 따르면 이번 세미나는 경기북부 DMZ의 생태적 가치 보전과 재생에너지 활용, 평화관광 및 남북 에너지 협력을 종합적으로 연구할 전문 거점을 마련하고 정부·지자체·연구기관 간 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 이날 행사에는 국회의원과 접경지역 지방자치단체장, 중앙정부 및 연구기관 관계자, 학계 전문가 등 100여 명이 참석했다.
신한대는 DMZ를 단순한 분단의 경계가 아닌 기후위기 대응과 생태보전, 접경지역의 지속가능한 발전, 남북 평화협력을 함께 실현할 수 있는 미래지향적 공간으로 재조명한다는 계획이다.
특히 신한대 DMZ연구원은 경기북부와 강원 접경지역을 중심으로 재생에너지 자립마을을 조성하고, 이를 남북 에너지 협력과 한반도 에너지공동체 구축으로 확장하는 단계적 연구 청사진을 제시했다.
이날 강성종 신한대 총장은 환영사에서 프란치스코 교황의 "벽을 세우지 말고 다리를 놓으십시오"라는 메시지를 인용하며 DMZ를 평화와 협력의 공간으로 전환해야 한다고 강조했다.
강 총장은 평화·생태·에너지를 연계한 융합연구를 통해 한반도 에너지공동체의 기반을 마련하고 장기적으로는 중국·러시아·일본 등 주변국과 연계한 동북아 전력망 구축으로 발전시키겠다는 구상을 밝혔다. 아울러 DMZ연구원이 중앙정부와 지방자치단체, 학계, 지역사회를 연결하는 협력 플랫폼으로 자리매김하겠다는 포부도 내놨다.
이날 주요 의제로 다뤄진 'DMZ 평화재생에너지벨트' 구축 방안도 관심을 모았다. 연구원은 경기북부와 강원 접경지역 마을을 대상으로 태양광과 풍력 등 친환경 발전시설에 에너지저장장치(ESS)와 지능형 에너지관리시스템(EMS)을 결합한 에너지 자립모델을 개발할 계획이다. 이후 남북관계 개선에 맞춰 북한 접경지역과의 협력으로 사업을 확장하고 궁극적으로는 동북아 다자간 에너지 협력으로 연결한다는 계획이다.
주제발표에서는 이우균 고려대학교 석좌교수가 'DMZ 생태계 가치와 지속가능한 활용'을 주제로 과학적 접근에 기반한 생태계 복원과 지역 발전의 조화 필요성을 강조했다. 황우현 서울과학기술대학교 교수는 'DMZ 평화에너지 벨트 구축 전략'을 주제로 접경지역의 에너지 자립 기반 구축과 남북 간 실용적 협력 가능성을 설명했다.
엄문영 신한대 교수는 'DMZ의 평화관광 발전 방안'을 주제로 자연환경과 역사·문화·평화 자원을 연계한 관광 전략을 제시했다. 이어진 패널토론에는 통일부와 경기도, 국립산림과학원, 경기연구원 관계자 등이 참여해 DMZ의 평화적 활용과 지속가능한 발전을 위한 정책 협력 방안을 논의했다.
토론에서는 생태적 가치를 보전하면서 재생에너지 자립마을 사업을 추진하기 위한 제도적 과제와 지역주민의 실질적인 삶의 질 향상으로 이어지는 주민 참여형 사업 구조의 필요성이 주요 쟁점으로 다뤘다.
정성호·윤후덕·이재강·박지혜 국회의원과 김원기 의정부시장, 김덕현 연천군수 등도 축사와 서면 메시지를 통해 DMZ가 생태·에너지·지역경제가 상생하는 글로벌 거점으로 도약할 수 있도록 입법 및 예산 지원에 힘을 보태겠다는 뜻을 밝혔다.
신한대 DMZ연구원은 개원 세미나를 계기로 접경지역 특성을 반영한 재생에너지 자립모델 개발과 시범사업 검토에 착수한다. 또 매년 학술 세미나를 개최하고 유관기관과 협력을 강화해 생태보전과 주민복지, 평화관광을 연계한 정책 대안을 지속적으로 발굴할 계획이다.
asj7376@newspim.com