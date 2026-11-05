프리지아 측, 온라인 루머에 "사실무근"…법적 대응 예고

AI 핵심 요약beta
- 5일 프리지아 측이 온라인 확산 루머를 사실무근이라며 부인했다
- 소속사는 허위사실 유포와 악성 게시물을 지속적으로 모니터링한다고 밝혔다
- 프리지아 측은 선처 없이 고소·고발 등 강력 대응을 예고했다
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"선처·합의 없이 고소·고발 등 강력 대응"
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 유튜버 겸 인플루언서 프리지아(본명 송지아) 측이 온라인에서 확산 중인 루머를 부인하며 법적 대응을 예고했다.
5일 프리지아의 소속사 킨다 엔터테인먼트는 공식 입장을 통해 최근 온라인에서 유포되고 있는 프리지아 관련 내용에 대해 "전혀 사실이 아니며, 명백한 사실무근"이라고 밝혔다.
소속사는 확인되지 않은 허위사실을 퍼뜨리거나 악의적으로 내용을 재가공하는 행위가 소속 아티스트의 인격과 명예를 훼손할 수 있다고 강조했다.
이어 온라인 커뮤니티와 SNS 등을 지속적으로 모니터링하고 있다며 허위사실을 유포하거나 악의적인 게시물과 댓글을 작성·배포하는 행위에 대해 법적 조치를 취하겠다고 밝혔다.
특히 "그 어떠한 선처나 합의 없이 고소, 고발을 포함한 강력한 법적 대응을 진행할 예정"이라며 아티스트 권익 보호에 나서겠다는 입장을 전했다.
프리지아는 2021년 넷플릭스 예능 '솔로지옥' 시즌1에 출연하며 이름을 알렸다. 현재 유튜브 채널 'THE 프리지아'를 운영하고 있다.
taeyi427@newspim.com