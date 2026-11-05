경기도일자리재단, 청년여성 커리어 성장 지원사업 '커리어 다이브 '개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도일자리재단은 5일 신한대에서 청년여성 커리어 행사를 개최했다
- 경기북부 5개 기업이 참여해 직무·조직문화와 취업 전략을 공유했다
- 재단은 기업탐방과 직업훈련 연계 등 후속 취업 지원을 이어간다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도일자리재단 경기북부광역새일센터는 5일 신한대학교에서 신한대학교, 경기북부새일센터와 공동으로 '2026년 경기북부 청년여성 커리어 성장 지원사업'의 하나로 '커리어 다이브(Career Dive)'를 개최했다고 밝혔다.
재단에 따르면 이번 행사는 청년여성들이 경기북부 지역기업의 직무와 근무 환경을 이해하고 자신의 적성과 역량에 맞는 진로를 탐색할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.
행사에는 대기업과 공공기관, 조직문화 우수기업 등 경기북부 소재 5개 기업이 참여했으며 주요 프로그램은 명사 특강, 기업 소개, 현직자 토크콘서트, 그룹 멘토링 등이다.
이날 명사 특강에서는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 '취업의 신'으로 출연한 황인 강사가 취업 성공 전략을 제시했다. 황 강사는 자신에게 적합한 기업을 선택하기 위해 고려해야 할 기준과 취업 준비 과정에서 갖춰야 할 핵심 요소를 설명했다.
또한 현직자 소통 프로그램에서는 참여자들이 기업별 주요 업무와 조직문화, 근무 여건 등에 대해 알아보고 구체적인 취업 준비 방향을 모색했다.
이와 함께 경력단절예방 인식개선 캠페인과 경기북부지역새일센터의 진로·취업 상담도 진행했다.
재단은 행사 이후에도 참여자의 취업 역량 강화를 위한 후속 지원을 이어갈 예정이다. 희망자를 대상으로 기업 탐방 프로그램을 운영해 실제 업무 현장에 대한 이해를 높이고 상담 결과와 개인별 구직 상황에 따라 직업교육훈련 및 취업지원 서비스를 연계할 계획이다.
육은아 경기북부광역새일센터장은 "청년여성이 기업의 인지도나 규모뿐 아니라 직무와 조직문화, 근무 여건 등을 종합적으로 고려해 자신에게 맞는 일자리를 찾는 것이 중요하다"고 말했다. 이어 "앞으로도 대학·기업 등 유관기관과 협력해 청년여성들이 경기북부 지역기업에 대한 이해를 높이고 지역에서 안정적으로 취업과 경력을 이어갈 수 있도록 지원하겠다"고 덧붙였다.
asj7376@newspim.com