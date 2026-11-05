김효정 부산시의원 "저연차 공무원 퇴직…조직 문화 개선해야"

AI 핵심 요약beta
- 김효정 위원장이 5일 저연차 공무원 퇴직 원인 점검했다
- 저연차 퇴직을 개인 성향보다 조직 내 구조적 요인으로 봐야 한다고 지적했다
- 인재개발원이 조직문화 개선과 젊은 공무원 역량 발굴을 이끌어야 한다고 주문했다
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인재개발원 구조적 요인 개선
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회에서 저연차 공무원의 조기 퇴직 원인을 개인의 성향이나 조직 적응력 부족으로만 판단해서는 안 된다는 지적이 나왔다.
부산시의회 교육위원회 김효정 위원장은 5일 교육위원회 회의실에서 열린 인재개발원 행정사무감사에서 저연차 공무원에 대한 인재개발원장의 인식과 조직 적응 지원 정책의 실효성을 집중 점검했다.
앞서 제338회 임시회 교육위원회 회의에서 인재개발원장이 저연차 공무원의 협업 부족과 개인주의적 성향을 언급한 점도 다시 짚었다.
김 위원장은 "저연차 공무원의 조직 적응을 지원해야 할 인재개발원이 젊은 직원들의 태도와 인식에 문제를 돌리는 것은 아닌지 우려스럽다"면서 "과중한 업무와 경직된 조직문화, 불합리한 업무 관행, 상급자와의 소통 문제 등 조직 내부의 구조적 요인을 함께 살펴야 한다"고 직격했다.
김 위원장은 "박형준 전 시장 재임 당시 MZ세대 공무원을 '글로벌허브도시 부산의 주역'으로 규정하고 수평적 조직문화 조성했다"고 강조했다.
그러면서 "시정이 바뀌었다고 해서 젊은 공무원을 바라보는 인재육성의 기본 방향까지 달라져서는 안 된다"며 "젊은 공무원들이 부산의 미래를 이끌 핵심 인재라는 점은 변함이 없어야 한다"고 쓴소리를 던졌다.
전재수 시장 취임 이후 새로 임명된 인재개발원장에게는 현 시정이 지향하는 공직 인재육성 방향을 명확히 제시하라고 주문했다.
젊은 직원들에게 조직문화에 적응하도록 요구하기보다 조직이 먼저 변화해 역량과 창의성을 발휘할 환경을 만들어야 한다는 것이다.
인재개발원이 2026년 주요 성과로 제시한 '저연차 공무원의 성공적인 조직 적응 지원'에 대해서도 검증을 요구했다.
김 위원장은 "인재개발원은 공무원의 부족한 점을 지적하는 곳이 아니라 잠재력을 발굴하고 역량을 키워주는 곳이어야 한다"며 "저연차 공무원에게만 조직 적응을 요구할 것이 아니라 조직이 먼저 변해야 하고 인재개발원이 그 변화를 이끌어야 한다"고 조언했다.
ndh4000@newspim.com