부산시의회 건설교통위, 가덕도신공항 등 주요 사업장 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 부산시의회 건설교통위원회가 4일 주요 개발현장을 점검했다
- 위원회는 가덕도신공항 본공사와 통합LCC 유치를 촉구했다
- 한진중공업부지 등 사업 지연 요인 해소와 공정 관리를 주문했다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회 건설교통위원회가 가덕도신공항과 서부산 주요 개발사업 현장을 찾아 사업 추진 상황과 지연 요인을 점검에 나섰다.
부산시의회 건설교통위원회는 지난 4일 가덕도신공항 건설 현장을 비롯해 사하구 다대동 한진중공업부지와 성창기업부지, 사상구 사상재생사업지구와 서부산행정복합타운 건립 현장을 차례로 방문했다고 5일 밝혔다.
이날 위원회는 가덕도신공항 현장에서 사업 추진 상황을 보고받고, 통합LCC 본사의 부산 유치를 촉구했다. 가덕도신공항과 연계한 항공 네트워크를 구축해 부산을 남부권 항공·물류 거점으로 육성해야 한다는 취지다.
위원회는 2027년 상반기 본공사 착공 목표를 이행할 수 있도록 공사비 상승분을 반영한 사업비 확보 방안을 마련해야 한다고 강조했다.
연내 우선시공분 착공과 후속 행정절차가 지연되지 않도록 부산시가 정부와 협의를 강화할 것도 주문했다. 이후 사하구 다대동에서는 공공기여협상 대상지인 한진중공업부지와 성창기업부지의 개발 상황을 점검했다.
한진중공업부지는 오염토 정화와 사업자 자금 문제로 시공사 선정과 착공이 늦어지고 있다. 위원회는 사업 정상화를 위한 지속적인 관리와 대응을 요청했다.
성창기업부지는 공공기여협상을 조속히 마무리하고 도시관리계획 등 후속 절차를 차질 없이 진행해야 한다고 당부했다. 사상구 사상재생사업지구와 서부산행정복합타운 건립 현장에서는 공사 진행 상황을 확인했다.
위원회는 서부산행정복합타운이 서부산 균형발전을 이끌 핵심 거점인 만큼 공사 과정에서 발견된 오염토에 대한 정밀조사와 정화작업을 서둘러야 줄 것과 공정을 철저히 관리하고 계획한 기한 안에 준공할 것을 주문했다.
조상진 위원장은 "가덕도신공항은 부산의 미래를 바꿀 핵심 기반시설이며, 이를 뒷받침할 지역 거점 항공사의 확보는 반드시 함께 추진해야 할 과제"라며 "통합LCC 본사를 반드시 부산에 유치하고 실질적인 본사 기능을 확보해야 한다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com