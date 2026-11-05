경기도교육청 '학생 정신건강 전문가 자문단 협의회' 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청은 5일 학생 정신건강 전문가 협의회를 열었다
- 자문단은 위기 학생 조기 발견과 맞춤형 지원을 논의했다
- 도교육청은 의료기관·지역사회 협력과 디지털 서비스를 확대한다
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청은 5일 '2026년 학생 정신건강 전문가 자문단 협의회'를 개최하고 심리·정서적 위기 학생의 조기 발견과 맞춤형 지원 정책 방향을 논의했다고 밝혔다.
경기도교육청 북부청사에서 열린 이번 협의회는 자해·자살 위험 등 위기 상황에 신속히 대응하고 의료기관 및 지역 사회 전문기관과의 협력 체계를 고도화하기 위해 마련됐다.
정신건강의학과 전문의, 대학교수, 학교 관리자, 전문상담교사 등 12명으로 구성된 자문단은 2027년 8월까지 1년간 학생 정신건강 정책과 서비스 운영, 기관 간 협력 방안에 대해 자문 역할을 수행한다.
이날 참석자들은 고위험군 학생 조기 발굴, 학교와 의료기관의 치료 연계, 디지털 기반 정신건강 서비스 활용, 학교 적응 및 지속적 회복 지원방안을 중점 점검했다.
도교육청은 향후 위(Wee)클래스·위센터 지원체계 운영과 더불어 디지털 마음건강 서비스 '나보주니어(나보:J)' 활용을 확대하고 관계 기관과의 협업을 이어나갈 방침이다.
지구덕 자문단 위원장(한서중앙병원 원장)은 "학생의 정신건강은 조기 발견과 적기 도움이 중요하다"며 "상담과 치료, 회복으로 이어지는 지원체계를 만드는 데 힘을 보태겠다"고 말했다.
김영명 경기도교육청 생활교육과장은 "학생의 생명과 마음건강을 지키는 것은 교육의 기본 책무"라며 "교육과 의료, 지역사회가 책임지는 학생 생명안전망을 강화하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com