코레일 '반값 기차여행' 확대…다음달부터 48개 지역서 할인

AI 핵심 요약beta
- 코레일은 5일 인구감소지역 철도여행 협약을 체결했다
- 할인 여행 가능 지역이 다음 달부터 전국 48곳으로 확대된다
- 코레일은 12월부터 신규 6곳 여행상품을 출시한다
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열차 운임 50% 할인…누적 이용객 54만 명 돌파
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 인구감소지역을 절반 가격의 열차 운임으로 여행할 수 있는 지역이 다음 달부터 전국 48곳으로 확대된다.
한국철도공사(코레일)는 5일 대전사옥에서 전국 6개 지방자치단체와 '지역사랑 철도여행 관광 활성화'를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번에 새롭게 참여하는 지역은 강원 평창, 전북 고창·순창, 전남 영암·완도, 경남 하동 등 6곳이다. 이에 따라 코레일과 협약을 맺은 인구감소지역은 기존 42곳에서 48곳으로 늘었다.
지역사랑 철도여행은 인구감소지역을 방문하는 관광객에게 열차 운임의 50%를 할인해 주고 지역 관광지 관람 혜택 등을 제공하는 여행상품이다.
코레일은 이번 협약을 바탕으로 오는 12월부터 신규 6개 지역을 대상으로 한 철도여행 상품을 출시할 예정이다.
앞서 코레일은 2024년 8월부터 인구감소지역 관광 활성화를 위해 지자체와 협력해 왔다. 현재 운영 중인 지역사랑 철도여행 상품은 약 620개로, 지난 10월까지 누적 이용객은 54만 명을 기록했다.
이날 협약식에는 김태승 코레일 사장과 신규 참여 지자체 관계자 등 30여 명이 참석해 철도 관광을 통한 지역경제 활성화 방안을 논의했다.
김태승 코레일 사장은 "지역사랑 철도여행은 지역의 숨은 관광자원을 알리고 지역경제에 활력을 더하는 상생 상품"이라며 "앞으로도 전국 관광지를 철도로 연결해 여행 선택의 폭을 넓히고 지역과 함께 성장하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com