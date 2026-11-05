충남도, 내년도 12조 5179억 편성…AI 수도 조성 속도

AI 핵심 요약beta
- 충남도는 5일 2027년도 예산안 12조5179억원을 편성했다
- AI 산업 육성과 공공부문 디지털 전환에 재원을 집중했다
- 복지·안전·지역경제와 농어촌 지원 사업도 대폭 반영했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남도가 인공지능(AI) 산업 육성과 공공부문 디지털 전환을 중심으로 내년도 예산안 12조 5179억원을 편성했다. 민선9기 첫 본예산에 AI 기반 산업 경쟁력 강화와 지역경제 활성화, 복지·안전 분야 주요 사업을 반영했다.
충남도는 2027년도 세입·세출 예산안을 도의회에 제출했다고 5일 밝혔다. 올해 본예산보다 551억원 증가한 규모로, 일반회계 10조 6843억 원, 특별회계 1조 1212억 원, 기금 7124억 원으로 구성됐다.
도는 ▲인공지능 수도 충남▲힐링 충남▲안전 및 복지 강화 등 3대 도정과제에 재원을 집중 배분했다.
특히 산업현장과 공공행정에 AI 기술을 확대하기 위해 ▲지역주도형 인공지능 대전환 94억 원▲공공부문 인공지능 전환(AX) 47억 원▲자체 클라우드 기반 구축 5억 5000만원을 편성했다.
생활밀착형 AI 사업에도 ▲인공지능 디지털배움터 운영 31억 원 ▲AI 기반 산지유통시설 구축 4억 원▲소상공인 AI 활용 교육 1억원 ▲보행약자 웨어러블 로봇 지원 6000만 원을 반영했다.
지역경제 분야에는 ▲경영위기 소상공인 재기 지원 35억 원 ▲전통시장 시설 현대화 21억 원 ▲중소기업육성기금 전출금 200억 원 ▲수출 중소기업 해외마케팅 지원 42억 원 등을 배정했다.
문화·관광 분야에서는▲충남미술관 건립 및 개관 준비 423억 원▲논산 K-헤리티지 밸리 조성 55억 원▲2027 충청권 하계세계대학경기대회 경기장 조성 150억 원 등을 추진한다.
농어촌 지원에는 ▲농어촌 기본소득 405억 원▲여성농림어업인 행복바우처 56억 원▲충남형 스마트팜 복합단지 조성 35억원▲청년자립형 스마트팜 지원 35억 원을 편성했다. 여성농림어업인 행복바우처는 재도입하고 지원 연령을 80세까지 확대한다.
복지 분야에서는 경로당 회장에게 월 5만 원의 활동비를 지급하는 지역봉사지도원 지원사업에 36억원을 신규 편성했다. 장애인가족 힐링센터 건립 116억원, 보육 특수시책 지원 403억 원 등도 포함됐다.
재난안전 분야에는 ▲산불진화헬기 임차 93억 원▲자연재해위험개선지구 정비 657억 원▲풍수해 생활권 종합정비 374억원▲지방하천 정비 845억 원을 반영했다.
박수현 충남지사는 이날 도의회 시정연설에서 "지방세 수입 증가세가 정체된 반면 의무경비와 지방비 부담이 늘어나는 어려운 여건 속에서 예산을 편성했다"며 "인공지능 수도 실현과 지역경제 활성화, 도민 생활안정에 재정을 집중하겠다"고 밝혔다.
예산안은 도의회 심사를 거쳐 다음달 15일 본회의에서 최종 확정될 예정이다.
gyun507@newspim.com