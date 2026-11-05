[격투기] 신혼여행도 미룬 고석현, 8일 UFC 복귀전서 투르만과 격돌

AI 핵심 요약beta
- 고석현이 8일 UFC 복귀전에서 투르만과 웰터급 경기를 치른다
- 7월 첫 UFC 패배 후 신혼여행을 미루고 재기를 준비했다
- 고석현은 기술·근력 훈련을 강화해 승리를 다짐했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 종합격투기 UFC에서 첫 패배를 당했던 '테크니컬' 고석현(33)이 4개월 만에 옥타곤으로 돌아온다. 고석현은 오는 8일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 열리는 'UFC 파이트 나이트: 코르테스 아코스타 vs 워커' 언더카드 웰터급 경기에서 웰링턴 투르만(30·브라질)과 맞붙는다.
UFC 데뷔 후 2연승을 달리던 고석현은 지난 7월 장폴 레보스노야니에게 판정패를 당하며 종합격투기 통산 3패(13승)째를 기록했다. 지난 8월 결혼식을 올렸으나 신혼여행까지 미루고 곧바로 훈련 캠프에 돌입하며 명예 회복을 준비했다.
고석현은 "지난 경기에서는 상대를 쓰러뜨리기 위해 머리만 노리다가 공격이 단조로워졌다"며 "기술 훈련과 근력 운동을 강화하며 시야를 넓히는 데 집중했다"고 패인을 분석했다.
상대인 투르만은 UFC에서 7년 이상 활동한 베테랑이다. 통산 18승(8패) 중 8승을 서브미션으로 거둔 주짓수 블랙벨트 보유자다. 전 UFC 라이트헤비급 챔피언 글로버 테세이라의 지도를 받고 있다. 2017년 세계삼보선수권대회 컴뱃 삼보 우승자인 고석현은 "상대의 기습적인 서브미션을 주의하겠지만 모든 면에서 내가 앞선다"며 자신감을 보였다. 현지 해외 베팅업체들도 고석현의 승리 확률을 85% 이상으로 높게 평가하고 있다.
하바스MMA 이정원 감독, 동료 김상욱과 라스베이거스 현지에서 막바지 훈련을 소화 중인 고석현은 "훈련으로 부족한 점을 극복했다"며 승리를 다짐했다.
이번 대회 메인 이벤트에서는 가브리엘 봉핌과 션 브래디의 경기가 브래디의 부상으로 취소됨에 따라 왈도 코르테스 아코스타와 조니 워커의 헤비급 타격전이 성사됐다. 경기는 8일 오전 7시 30분부터 tvN SPORTS와 TVING에서 생중계된다.
psoq1337@newspim.com