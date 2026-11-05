한국소방안전원, 전임교수 소방 실무교육 진행

AI 핵심 요약beta
- 한국소방안전원은 3일부터 4일까지 전임교수 전문교육을 진행했다
- 교육 참가자들은 피난기구 사용법과 실화재 대응훈련을 실습했다
- 안전원은 현장 활용도를 높이기 위해 실습교육을 확대하겠다고 밝혔다
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국소방안전원이 전국 지부 전임교수요원의 실무능력 향상을 위해 피난기구 사용과 실화재 대응을 중심으로 한 전문교육을 진행했다.
한국소방안전원은 지난 3일부터 4일까지 전북소방교육훈련센터에서 '2026년 전임교수 소방 전문교육'을 진행했다고 5일 밝혔다.
이번 교육은 교수요원들이 실제 소방 현장에서 활용하는 장비와 대응 절차를 익히고 이를 강습 및 실무교육에 적용할 수 있도록 구성됐다.
주요 교육과정은 각종 피난기구의 작동 원리와 사용 절차를 직접 확인하는 실습 위주로 진행됐다. 교수요원들은 장비별 특성과 사용법을 익히며 교육생들에게 실질적인 훈련 방법을 전달하는 데 필요한 역량을 높였다.
또 실화재 훈련을 병행해 화재 발생 상황에 대한 이해도를 높이고 현장 대응능력을 점검했다.
조선호 원장은 "교수요원의 현장 경험과 전문성은 소방안전교육의 질을 좌우하는 중요한 요소"라며 "앞으로도 실습 중심의 전문교육을 확대해 현장에서 활용할 수 있는 교육을 강화하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com