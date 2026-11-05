거창군, 농민 통행 불편 해소 접속도로 정비 착수…12㏊ 농지 진출입 개선

AI 핵심 요약beta
- 거창군은 5일 옛 88고속국도 접속도로 정비에 나섰다
- 농민 27명이 이용하는 농지 40여 필지의 통행 불편을 해소한다
- 부체도로 2곳을 설치해 농기계와 차량 접근성을 높일 계획이다
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부체도로 2곳 설치 농지 접근성 향상 기대
[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 42년간 이어진 농민들의 통행 불편이 사라질 전망이다.
경남 거창군은 옛 88고속국도 구간의 협소한 통로박스를 대신할 접속도로 정비에 나선다고 5일 밝혔다. 농민 27명이 경작하는 40여 필지, 12㏊ 규모 농지의 진출입 여건을 개선하는 사업이다.
대상 구간은 옛 88고속국도에서 지방도 1084호선으로 노선이 바뀐 남하면 둔마리 일원이다. 기존 통로박스는 폭 2.5ｍ, 높이 2.4ｍ에 불과해 농기계와 차량 통행에 제약이 있었다.
불편은 1984년 옛 88고속국도 개통 이후 이어졌다. 거창군은 2017년 한국도로공사와 협의해 임시 통행을 추진했지만, 안전시설 훼손과 사고 우려가 제기되면서 2019년 가드레일을 복구하고 통행을 제한했다.
군은 관계기관 협의를 거쳐 2024년 도비 5억 원을 확보했다. 급경사지와 고속국도 인접 구간이라는 여건을 고려해 한국도로교통공단, 거창경찰서 등과 도로 구조와 안전성을 검토하고 있다.
우선 정비가 시급한 구간에 부체도로를 조성한다. 기존 통로박스 5곳을 단계적으로 대체해 농기계와 차량의 농지 접근성을 높일 계획이다.
공고된 1차 사업은 부체도로 2곳을 설치하는 내용이다. 1공구는 292ｍ, 2공구는 80ｍ 규모이며, 총사업비는 8억1390만 원으로 제시됐다. 공사 기간은 착공일로부터 12개월이다.
군은 도로 기하구조를 분석해 운전자의 시야를 확보하고 관계기관 기술 협의를 반영해 안전한 통행 환경을 마련할 방침이다.
yun0114@newspim.com