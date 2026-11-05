[프로축구] '전남 선수단 폭행' 상벌위, 결론 못 내고 17일 속행

AI 핵심 요약beta
- 프로축구연맹은 5일 전남 선수 간 폭행 사건 심의를 연기했다
- 연맹은 양측 추가 자료와 당사자 진술을 받은 뒤 17일 재심의한다
- 전남은 괴롭힘과 음주 폭력을 저지른 선수를 계약 해지했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = K리그2 전남 드래곤즈 선수단 내 폭행 사건을 심의한 한국프로축구연맹 상벌위원회가 결론을 내리지 못하고 심의를 연기했다.
프로연맹은 5일 제8차 상벌위원회를 열어 전남 선수 간 폭행 건을 안건으로 다뤘다. 그러나 양 측에 추가 자료 제출 기회를 부여하고 당사자의 충분한 진술을 보장하기 위해 추후 심의를 속행하기로 결정했다. 후속 심의는 오는 17일 오후 3시에 진행된다.
앞서 전남은 지난달 22일 구단 공식 소셜 미디어를 통해 선수단 내부에서 음주와 선수 간 괴롭힘 등 불미스러운 일이 발생했다고 인정하고 팬들에게 사과했다. 전남 구단은 사실관계를 파악한 후 일벌백계 차원에서 관련자를 즉각 퇴단 조치했다고 발표했다.
퇴출당한 A 선수는 후배 선수를 지속적으로 괴롭혀 왔으며 최근 음주 상태에서 폭력을 행사한 것으로 밝혀졌다. 피해 선수의 신고를 받아 내부 조사를 진행한 전남은 지난달 19일 A 선수와의 계약을 해지했다.
연맹은 지난달 20일 전남 구단에 사실확인서 제출을 요청하고 상벌위 회부를 결정했다. 연맹은 17일 열리는 후속 심의에서 제출된 추가 자료와 당사자 진술을 바탕으로 징계 여부 및 수위를 최종 확정할 방침이다.
psoq1337@newspim.com