금호타이어 함평공장 건설…광산구의회 '상생 행보

AI 핵심 요약beta
- 광산구의회는 5일 금호타이어 함평공장 건설 현장을 방문했다
- 방문단은 공사 진행 상황과 주민 민원 대응 방안을 논의했다
- 함평공장은 2028년 상반기 가동을 목표로 공사가 진행 중이다
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[광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 금호타이어 함평공장 건설이 본격화하는 가운데 광주 광산구의회가 현장을 찾아 공사 진행 상황을 살피고 지역사회와의 상생 방안을 논의했다.
5일 금호타이어에 따르면 광산구의회 공병철 의장과 윤영일 부의장, 상임위원장 등 의장단과 관계 공무원들은 이날 오후 함평공장 건설 현장을 방문했다.
방문단은 현장 사무실에서 김성현 함평공장건설단장으로부터 공사 추진 현황과 향후 일정 등을 보고받았다. 간담회에서는 건설 과정은 물론 공장 완공 이후 발생할 수 있는 주민 민원에 대한 대응 방안과 사전 대비책 등이 주요 의제로 다뤄졌다.
특히 방문단은 광주공장 주변 주민들이 겪고 있는 우려와 애로사항을 전달하며 지역 주민들의 목소리를 공사와 향후 운영 과정에 반영할 필요성을 강조했다. 간담회 이후에는 실제 공사 현장을 둘러보며 진행 상황에 대한 설명을 들었다.
김성현 건설단장은 "함평공장은 금호타이어의 미래 경쟁력을 책임질 핵심 생산 거점이자 지역 경제 발전의 마중물이 될 사업"이라며 "안전을 최우선으로 공사를 진행하고 주민들의 걱정도 종합적으로 고려해 지역과 상생하는 금호타이어가 되겠다"고 말했다.
한편 함평공장은 고성능 차량과 전기차, 자율주행 자동차용 타이어를 생산하는 첨단 생산기지로 조성된다. 현재 창고동 공사를 마치고 정련동 공사가 진행 중이다. 1단계 생산 규모는 하루 1만5000본, 연간 530만본으로 2028년 상반기 가동을 목표로 하고 있다.
ej7648@newspim.com