대전 동구의회, AI 활용 복지사각지대 발굴 방안 모색

AI 핵심 요약beta
- 대전 동구의회가 5일 AI 활용 위기가구 발굴 방안을 모색했다
- 의원연구단체는 맞춤형 복지체계 연구용역 중간보고회를 열었다
- AI 복지 선도사례와 한계를 분석하고 지역돌봄 방안을 공유했다
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전 동구의회가 인공지능(AI)을 활용한 위기가구 발굴과 맞춤형 복지서비스 제공 방안 마련을 모색했다.
동구의회 의원연구단체는 'AI 기반 복지사각지대 발굴 및 맞춤형 복지체계 구축 방안 연구'를 주제로 연구용역 중간보고회를 진행했다고 5일 밝혔다.
연구단체는 김영희 대표의원을 비롯해 강정규·성용순·우선제·박욱범 의원 등 5명으로 구성됐다.
이날 보고회에서는 AI를 활용한 위기가구 지원 선도사례와 한계점을 분석하고, 동구에 적용할 수 있는 개인별 맞춤형 복지서비스 제공 방안 등 연구 진행 상황을 공유했다.
김 의원은 "복지 사각지대에 놓인 위기가구를 선제적으로 발굴하고 지원하기 위해서는 AI와 데이터 분석 기술을 활용한 체계적인 접근이 필요하다"며 "이번 연구를 통해 동구 여건에 맞는 실효성 있는 지역돌봄 통합지원체계 구축 방안이 마련되기를 기대한다"고 말했다.
성용순 의장은 "복지 사각지대 해소를 위해서는 현장의 목소리를 반영한 실질적인 지원 방안을 마련하는 것이 중요하다"며 "이번 연구가 다양한 분야의 전문성과 경험을 바탕으로 동구 복지정책의 발전 방향을 모색하는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.
vincent977@newspim.com