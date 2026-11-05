의왕시의회, 제323회 제1차 정례회 폐회...행감·결산 심의 완료

AI 핵심 요약beta
- 의왕시의회가 5일 제323회 제1차 정례회를 폐회했다
- 행정사무감사와 결산 승인안 등 주요 안건을 심의했다
- 산업진흥원 출연금 등 동의안 2건은 심사를 보류했다
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백운PFV 자료 제출 거부 지적...산업진흥원 출연금 등 2건 보류
[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시의회는 5일 제7차 본회의를 끝으로 지난 10월 14일부터 23일간 진행된 '제323회 제1차 정례회'를 마무리하고 폐회했다고 밝혔다.
이번 정례회에서는 2026년도 행정사무감사를 비롯해 2025회계연도 결산 승인안, 2027년도 주요업무계획 청취, 조례안 및 동의안 등 시민 생활과 밀접한 주요 안건들을 심의·의결했다.
'2026년도 행정사무감사'에서는 의왕백운PFV의 회계기준 위반 및 자료 제출 거부 건에 대한 집중 지적과 함께 공공시설 하자 방지를 위한 조직진단 요청 등 대안이 제시됐다. 시의회는 도출된 문제점을 정리해 차기 정례회에서 결과보고서를 최종 채택할 예정이다.
또한 2025회계연도 결산 승인안 및 예비비 지출 승인 건은 원안 가결됐으며 경유자동차 저공해 촉진 조례 등 민생 관련 조례안들도 심사를 통과했다. '2035년 의왕도시관리계획 변경결정안 의견청취안'에 대해서는 타당성을 인정하면서도 주민 편익 최우선과 철저한 의견 수렴을 당부했다.
반면 '의왕산업진흥원 출연금 동의안'은 시의 재정 여건을 고려해 보류됐으며 '의왕글로벌인재센터 운영 민간위탁 동의안' 역시 위탁 업무의 적정성 검토를 위해 보류됐다.
서창수 의왕시의회 의장은 "이번 정례회는 예산 집행의 정당성과 정책 추진의 타당성을 면밀히 따져본 시간이었다"며 "보류된 안건은 시민의 이익과 재정 상황을 최우선으로 두어 신중히 검토하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com