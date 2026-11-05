세종시, 국회 입법박람회서 행정수도특별법 제정 공감대 확산

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 5일 국회 입법박람회에서 행정수도특별법 홍보에 나섰다.
- 시는 특별법 주요 내용과 추진 경과, 시민 활동을 소개했다.
- 국민 공감대를 넓히고 연내 법 제정을 위한 협의를 강화한다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 국회 입법박람회에서 행정수도특별법 제정 필요성을 알리고 국민적 공감대 확산에 나섰다.
5일 시에 따르면 이날부터 오는 6일까지 국회 중앙잔디광장에서 열리는 '2026 국회 입법박람회'에 참가해 행정수도특별법 홍보 부스를 운영한다.
'국민과 함께 미래를 여는 2026 국회 입법박람회'는 국회와 정부, 공공기관, 지방자치단체, 시민단체 등이 참여해 주요 입법 과제를 소개하고 국민과 소통하는 행사다.
시는 '행정수도특별법 제정, 국민과의 약속입니다'를 주제로 특별법의 주요 내용과 입법 추진 경과를 소개한다.
범국민결의대회와 토론회, 캠페인 등 그동안 시민들과 함께 특별법 제정을 위해 노력해 온 활동도 사진으로 전시한다.
관람객 참여를 위한 체험 프로그램도 마련했다. 특별법 관련 퀴즈와 응원 문구 작성, 사진부스 등을 운영해 행정수도특별법의 의미를 알기 쉽게 전달할 계획이다.
시는 이번 박람회를 계기로 특별법 제정 필요성에 대한 국민적 공감대를 넓히고 연내 입법으로 이어질 수 있도록 국회와의 협의 및 입법 지원을 강화할 방침이다.
김현기 정책기획관은 "행정수도특별법 제정은 행정수도 완성을 위한 국민과의 약속"이라며 "11월 법안심사소위 통과를 시작으로 연내 제정이라는 결실을 볼 수 있도록 국회의 적극적인 논의와 결단을 촉구한다"고 말했다.
vincent977@newspim.com