CJ ENM, 3Q 영업익 221억…미디어플랫폼 흑자 전환

AI 핵심 요약beta
- CJ ENM은 5일 3분기 매출 1조1904억원, 영업이익 221억원을 기록했다
- 미디어플랫폼 부문은 매출 증가와 티빙 성장에 힘입어 영업이익 59억원으로 흑자 전환했다
- 영화·드라마 수익성은 개선됐지만 음악 부문은 투자 확대로 영업손실 73억원을 기록했다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = CJ ENM은 한국채택국제회계 연결기준으로 2026년 3분기 매출 1조 1904억원, 영업이익 221억원을 기록했다고 5일(목) 공시했다.
부문별로 보면 미디어플랫폼 부문은 매출이 전년 동기 대비 10.0% 증가한 3518억원을 기록했으며, 영업이익은 59억원으로 흑자 전환했다.
엔터테인먼트 부문은 광고사업 경쟁력 강화와 글로벌 콘텐츠 공급 확대에 힘입어 수익성 기반이 강화됐으며, 커머스 부문은 모바일 콘텐츠 커머스(MLC)의 고성장세를 이어가는 가운데 크리에이터 커머스 등 미래 성장 사업에 대한 선제적 투자를 확대했다.
방송광고 시장의 계절적 비수기에도 주요 콘텐츠의 시청 성과 호조와 광고상품 다각화, 협찬 강화 등을 통해 TV광고 매출 감소세가 완화됐다.
티빙은 가입자 증가와 광고 매출 확대(YoY +42.1%)를 바탕으로 매출 성장세를 이어갔다. 특히 KBO 경기 편성 감소와 오리지널 라인업 공백에도 성장세를 유지하며 구독·광고 사업의 경쟁력을 입증했다.
또한 HBO Max 아시아태평양 18개 지역과 일본 디즈니+에 이어, 지난 8월 중동·북아프리카(MENA) 24개 지역에서 서비스되는 MBC Shahid에 티빙 브랜드관을 론칭하며 글로벌 서비스 영역을 확대했다.
영화·드라마 부문은 매출 2853억원, 영업이익 155억원을 각각 기록했다. 넷플릭스 오리지널 '천천히 강렬하게' 납품과 '포핸즈', '내일도 출근' 등 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 대상 선판매 확대가 실적 개선을 이끌며 수익성이 향상됐다.
지난 7월에는 아마존 프라임비디오 인도와 콘텐츠 파트너십을 체결하며 글로벌 유통망을 한층 확대했다.
프리미엄 콘텐츠의 글로벌 흥행 성과도 이어졌다. TV 시리즈 '에덴의 동쪽(East of Eden)'과 영화 '짐승들(Animals)'이 각각 넷플릭스 글로벌 영어 TV·영화 부문 1위를 기록했으며, '로또 1등도 출근합니다'는 디즈니+ 일본 드라마 부문 정상에 오르며 글로벌 콘텐츠 제작 경쟁력을 입증했다.
음악 부문은 글로벌 아티스트의 음반·공연 성과와 투어 확대에 힘입어 전년 동기 대비 3.6% 증가한 매출 2044억원을 기록했다.
알파드라이브원은 데뷔 첫해 두 앨범 연속 초동 밀리언셀러를 달성했으며, 미니 2집으로 중국 QQ뮤직 EP 일간 차트 1위, 일본 오리콘 데일리 앨범 차트 2위 및 일본레코드협회 골드 인증을 획득하며 글로벌 경쟁력을 입증했다.
INI는 싱글 '앤텀(ANTHEM)'의 누적 판매량 약 88만 장을 기록하고, 첫 도쿄돔 단독 공연에서 2일간 약 8.3만 명의 관객을 동원하며 음반·공연 모두에서 성과를 거뒀다.
INI, JO1 등 주요 아티스트의 글로벌 투어 확대가 더해지며 외형 성장을 이끌었다. 또한 'KCON LA 2026'는 14만여 명의 관객을 동원하고, 144개 기업·브랜드가 참여하며 행사 규모를 확대했다.
행사 기간에만 업로드된 콘텐츠의 누적 조회수도 4300만 회를 돌파하며 글로벌 K컬처 플랫폼으로서의 영향력을 입증했다. 다만 전년 동기 높은 실적에 따른 기저 부담과 엠넷플러스 오리지널 지식재산권(IP) 및 신규 아티스트 육성 등 미래 성장 투자 확대로 영업손실 73억원을 기록했다.
커머스 부문은 3분기 매출 3489억원,영업이익 67억원을 기록했다.크리에이터 비즈니스 플랫폼 '온트너' 구축 등 미래 성장 사업에 대한 투자 확대로 영업이익은 감소했다.
반면 투자 확대의 중심인 모바일 콘텐츠 커머스(MLC) 취급고는 전년 동기 대비 104%증가했다.모바일 콘텐츠 커머스(MLC) 취급고는 라이브·숏폼·크리에이터 커머스를 합산한 수치로, 특히 크리에이터 커머스와 숏폼 취급고가 각각 172%, 129% 늘며 성장을 견인했다.
'파김치갱', '이즈나' 등 팬덤을 보유한 엔터테인먼트 IP와의 협업으로 고객 유입을 확대하며 모바일 앱 다운로드와 월간 활성 이용자 수(MAU)는 전년 동기 대비 각각 10.6%, 11% 증가했다. 여행·유아동 등 3040 수요가 높은 카테고리의 상품 운영을 확대하며 전체 취급고는 5.8% 성장했다.
CJ ENM 관계자는 "3분기에는 광고사업 경쟁력 강화와 글로벌 콘텐츠 판매 확대에 따라 미디어플랫폼 부문이 흑자 전환하고 영화·드라마 부문 영업이익도 증가했다"라며 "4분기에는 통합 광고사업 고도화와 콘텐츠 해외 유통 확대를 추진하고, 글로벌 아티스트 경쟁력 제고와 커머스 성수기 효과 극대화에 집중할 것"이라고 밝혔다.
alice09@newspim.com