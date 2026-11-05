안산시 '2026 로보월드'서 ASV 투자설명회 개최...로봇기업 유치 '총력'

AI 핵심 요약beta
- 안산시는 5일 로보월드에서 ASV지구 투자설명회를 개최했다
- 시는 첨단로봇기업 유치를 위해 맞춤형 투자 상담을 진행했다
- ASV지구는 산학연혁신허브 입주 조건과 지원사업을 홍보했다
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이민근 시장 "R&D 역량과 제조 기반...첨단로봇 산업 중심도시 도약할 것"
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 5일 고양시 킨텍스에서 열린 '2026 로보월드'에서 경기경제자유구역 안산사이언스밸리(ASV)지구 투자설명회를 개최하고 첨단로봇기업 유치 활동을 펼쳤다고 밝혔다.
시에 따르면 국내 최대 규모 로봇산업 박람회인 '2026 로보월드'는 이달 4일부터 7일까지 나흘간 열리며 시는 행사 기간 킨텍스 제1전시장 5홀에 홍보관을 마련해 기업 대상 맞춤형 투자 상담을 진행하고 있다.
이날 오후 킨텍스 제1전시장 211호에서 열린 설명회에서는 ASV지구의 개발계획과 투자 지원 제도, 한양대 ERICA 캠퍼스혁신파크 내 '산학연혁신허브'의 입주 조건 및 기업 지원사업을 안내했다. 경기경제자유구역청, 한양대 ERICA, 한국토지주택공사(LH), 중소벤처기업진흥공단 등 관계기관이 협력해 현장 상담과 입주 신청 접수를 지원했다.
ASV지구는 첨단로봇과 스마트제조를 핵심 전략산업으로 육성 중인 1.66㎢ 규모의 혁신거점으로 한양대 ERICA를 비롯해 한국생산기술연구원, 한국전기연구원 등 우수 기관이 집적돼 있으며 인접한 반월·시화 국가산업단지와 연계해 대량생산까지 가능한 생태계를 목표로 한다.
이번에 집중 홍보된 산학연혁신허브는 연면적 2만 2474㎡, 총 92개 실 규모로 조성되는 기업 입주 공간으로 주변 시세의 80% 수준 임대료와 신안산선 한양대역(예정) 도보 3분 거리의 우수한 접근성을 갖췄다.
이민근 안산시장은 "안산사이언스밸리는 R&D 역량과 반월·시화 산단의 탄탄한 제조 기반을 동시 갖춘 거점"이라며 "유망 로봇기업의 투자와 입주를 이끌어 '로봇도시 안산'을 실현하고 첨단로봇 산업 중심도시로 도약하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com