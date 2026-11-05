대전교육청 "직업계고 취업률·유지취업률 충청권 1위"

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청은 5일 직업계고 취업률 59.9%를 발표했다
- 대전 직업계고 유지취업률은 72.7%로 충청권 1위를 기록했다
- 미취업자 비율은 18.5%로 3년 연속 감소했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
미취업자 비율도 3년 연속 감소
직무교육·사후관리 등 지원 성과
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전지역 직업계고 졸업생의 취업률과 유지취업률이 모두 충청권 1위를 기록한 것으로 나타났다.
대전시교육청은 교육부와 한국교육개발원이 5일 발표한 '2026년 직업계고 졸업자 취업통계조사'에서 지역 직업계고 취업률은 59.9%, 유지취업률은 72.7%로 집계됐다고 밝혔다. 두 지표 모두 충청권 1위이자 전국 3위다.
졸업 후 취업이나 진학을 하지 않은 미취업자 비율도 3년 연속 감소했다. 직업계고 졸업생의 미취업자 비율은 2024년 19.1%, 2025년 18.9%, 2026년 18.5%로 꾸준히 낮아졌다.
유지취업률은 취업한 졸업생이 일정 기간이 지난 뒤에도 직장에 다니고 있는 비율로, 취업 이후 고용 안정성을 보여주는 지표다.
시교육청은 산업 수요에 맞는 취업처 발굴과 기업 직무 중심 교육과정 운영, 학생별 취업 지원 등을 주요 성과 요인으로 꼽았다.
이를 위해 직업교육 혁신지구와 협약형 특성화고 인력양성사업, 산학일체형 도제학교, 나노융합기술 인력양성사업 등을 운영하고 있다. '일자리 NEW 365 매칭데이'를 통해 기업과 학생 간 취업 연계도 강화하고 있다.
공공기관과 금융권 등 선호도 높은 일자리를 준비하는 학생에게는 DJ(Dream&Job) 취업사관학교와 대전희망인재 프로그램을 통해 맞춤형 지원을 제공한다. AI 기반 모의면접과 직무 컨설팅도 운영해 면접 역량과 직무 이해도를 높이고 있다.
현장실습의 안전성과 취업 연계도 강화하고 있다. 실습 전 기업 점검을 진행하고 실습 기간에는 실습일지와 AI 기반 위험징후 모니터링 등을 통해 학생들의 실습 상황을 살피고 있다. 학생과 기업이 서로의 적합성을 확인한 뒤 안정적으로 취업으로 이어질 수 있도록 지원하는 방식이다.
졸업 이후 취업 지원도 이어간다. 시교육청은 졸업생 계속지원센터를 운영하고 대전지방고용노동청과 업무협약을 맺는 등 지역 고용기관과 협력을 확대해 졸업생의 취업과 고용 유지를 지원할 계획이다.
오석진 교육감은 "취업률과 유지취업률이 충청권 최고 수준을 기록하고, 졸업 후 진로를 정하지 못한 학생도 해마다 줄어드는 것은 학교 현장의 꾸준한 노력이 만든 결과"라며 "앞으로는 졸업 이후까지 지원을 확대해 학생들이 양질의 일자리에서 오래 일할 수 있도록 돕겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com