포천시, '나눔지하수사업'으로 노후 공공관정 8곳 정비 완료

AI 핵심 요약beta
- 포천시는 5일 나눔지하수사업으로 노후 공공관정 8곳 정비를 마쳤다고 밝혔다
- 국비 약 3억원을 투입해 관정 청소와 펌프 교체 등을 진행했다
- 정비된 관정은 하루 1058t의 지하수를 공급해 가뭄 비상수원으로 활용된다
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 기후에너지환경부, 한국수자원공사(K-water)와 함께 추진한 '나눔지하수사업'을 통해 노후 공공관정 8곳의 정비를 마쳤다고 5일 밝혔다.
시에 따르면 나눔지하수사업은 기존 공공관정 가운데 노후화로 정비가 필요한 시설을 개선해 가뭄 등 비상 상황에서 지하수를 안정적으로 활용할 수 있도록 지원하는 사업으로 이번 사업에는 시비 부담 없이 국비 약 3억 원이 투입됐다.
K-water는 포천시와 협의해 정비가 필요한 공공관정 8곳을 선정한 뒤 관정별 상태와 현장 여건을 조사해 관정 청소, 노후 펌프 교체, 상부 보호공 설치 등 맞춤형 시설개선을 진행해 기존 관정의 기능과 활용성을 개선했다.
시설개선을 마친 공공관정 8곳에서는 하루 약 1058t의 지하수를 활용할 수 있다. 향후 가뭄으로 농업용수와 생활용수 등 용수 공급에 어려움이 발생할 경우 비상 수원으로 활용해 물 부족 피해를 줄이는 데 기여할 것으로 시는 기대하고 있다.
K-water 관계자는 "이번 시설개선으로 기존 공공관정의 활용성을 높이고 가뭄 발생 시 필요한 용수를 공급할 수 있는 기반을 마련했다"며 "앞으로도 기후에너지환경부와 지방자치단체 간 협력을 통해 지하수 시설의 효율적인 관리와 지역의 가뭄 대응력 강화에 기여하겠다"고 말했다.
포천시 관계자는 "이번 사업은 시비 부담 없이 노후 공공관정을 정비해 가뭄에 대비할 수 있는 비상 수원을 확보했다는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 관계기관과 긴밀히 협력해 안정적인 용수 공급과 물 부족 피해 예방에 힘쓰겠다"고 밝혔다.
asj7376@newspim.com