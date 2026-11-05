안산시, 스페인 로봇기업 '팔 로보틱스' 방문...투자협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 이민근 안산시장은 4일 스페인 팔 로보틱스를 방문했다
- 안산시는 제조 기반을 활용한 첨단로봇 투자협력을 제안했다
- 팔 로보틱스는 안산과의 협력 가능성을 검토하겠다고 밝혔다
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2만 2000여 제조기업 집적된 안산의 '로봇 기술 실증 여건' 강점 피력
이시장 "안산사이언스밸리 경제자유구역 혜택과 적극적 행정 지원 약속"
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 이민근 시장과 경제사절단이 지난 4일(현지시간) 스페인 바르셀로나의 휴머노이드 로봇 전문기업 '팔 로보틱스(PAL Robotics)' 본사를 방문해 첨단로봇 분야 투자협력 간담회를 가졌다고 5일 밝혔다.
시에 따르면 팔 로보틱스는 2004년 설립된 서비스·휴머노이드 로봇 전문기업으로 이족보행 로봇 '탈로스(TALOS)'와 이동형 작업 로봇 '티아고(TIAGo)' 등을 전 세계 30여 개국에 공급하는 기업이다.
이날 간담회에는 프란체스코 페로(Francesco Ferro) 최고경영자(CEO) 등 주요 경영진이 참석했으며 이 시장은 로봇 연구시설을 둘러본 뒤 직접 발표자로 나서 안산사이언스밸리(ASV) 경제자유구역의 입지 여건과 투자 경쟁력을 소개했다.
이 시장은 2만 2000여 제조기업이 집적된 안산의 산업 현장을 기반으로 첨단로봇 기술을 실제 생산공정에 적용·검증할 수 있는 최적의 실증 여건을 강조하며 투자협력을 제안했다.
이에 프란체스코 페로 대표는 "안산이 갖춘 제조 기반과 산업 현장은 로봇 기술을 실제 환경에서 검증하기에 매력적인 조건"이라며 "협력 가능성에 관심을 두고 살펴보겠다"고 응답했다.
이민근 안산시장은 "팔 로보틱스의 우수한 로봇 기술이 안산의 제조 기반과 만나 성장 기회를 창출할 수 있도록 경제자유구역의 혜택과 적극적인 행정지원으로 협력을 확대하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com