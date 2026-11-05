포천시, 가설건축물 존치기간 연장 절차 간소화…전화 신청 도입

AI 핵심 요약beta
- 포천시는 5일 가설건축물 연장 신청을 전화로 받도록 개선했다
- 건축주가 전화하면 공무원이 신청서 작성과 연장 절차를 진행한다
- 거동 불편한 고령층 등의 행정 불편을 줄이기 위한 조치다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 존치기간 만료를 앞둔 가설건축물 건축주가 시청을 직접 방문하지 않고도 전화로 연장 신청을 할 수 있도록 절차를 개선했다고 5일 밝혔다.
시에 따르면 기존에는 건축주가 관련 서류를 준비해 시청을 방문해야 했지만 앞으로는 만료 안내문을 받은 뒤 포천시청 허가2과 건축허가팀에 전화해 본인 확인을 거치고 연장 의사를 밝히면 된다.
포천시는 관련 행정정보와 기존 신고자료를 활용해 담당 공무원이 신청서를 대신 작성하고 연장 절차를 진행할 예정이다.
이번 조치는 거동이 불편한 고령층과 행정절차에 익숙하지 않은 시민들의 불편을 줄이기 위해 마련됐다. 포천시는 시민들이 체감할 수 있는 행정서비스 개선 효과가 클 것으로 기대하고 있다.
다만 가설건축물의 종류와 현황에 따라 추가 서류가 필요할 수 있어 신청 전 담당 부서에 확인이 필요하다. 가설건축물은 유형에 따라 존치기간 연장 신청 또는 신고 기한이 다를 수 있으므로 안내문을 받은 뒤 신속히 문의하는 것이 필요하다.
포천시 관계자는 "행정절차를 간소화해 시민 불편을 줄이는 것이 시민 중심 행정의 출발점"이라며 "앞으로도 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 행정 개선을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com